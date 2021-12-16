غرفة السياحة تعلن تدريب 560 من العاملين بالشركات خلال 2021

قالت غرفة شركات السياحة إنه بالرغم من عدم عــودة الحيــاة لشــكلها الطبيعــي قبــل أزمــة كورونـا وتأثيرها المباشر على القطاع، إلا أن الغرفـة اسـتمرت فـي تقديـم الـدورات التدريبيـة عبـر الإنترنت للعاملين بشركات السياحة.

وأوضحت الغرفة، في تقريرها السنوي، أنها أضافـت دورات جديــدة تخــص الســياحة الإلكترونيــة بشــكل خــاص، ملبيــة بذلــك مطلبــا أساســيا مـن احتياجـات العامليـن فـي شـركات السـياحة يخـص مجـال السـياحة الإلكترونيـة.

وأشارت إلى أنها قامت بتدريـب 560 من العاملين بشركات السياحة خلال 2021، بواقـع 18 دورة تدريبيـة، لافتة إلى أن الغرفــة تسعى جاهــدة لمضاعفــة هــذه الأعــداد فــي الأعـوام القادمــة بعــد تحســن الظــروف العالمية وعودة الحياة لطبيعتها.

وأوضحت أنها قدمت للعاملين بشركات السياحة عددًا من الدورات والبرامج التدريبية التى تعمل على تأهيل وتدريب العاملين على الطرق الحديثة لصناعة السياحة والسفر وتزويدهم بمستجدات الصناعة على مستوى العالم، من بينها دورة منظم برامج سياحية، ودورة مشرف سياحة دينية، ودورة تنمية مهارات البيع.

كما أشارت الغرفة إلى أنها قدمت دورات تأهيلية تتمثل فى تنمية مهارات التواصل، ومقدمة في علم التسويق ودورة خدمة العملاء، وفن إدارة الوقت وفن صنع القرار ومهارات العمل تحت ضغط، ومهارات العرض والتقديم وبيزنس إتيكيت وتنمية مهارات التفاوض.

يشار إلى أن منظمة السياحة العالمية أعلنت أن أكثر من 100 مليون وظيفة مباشرة في قطاع السياحة قد دخلَت إلى دائرة الخطر بسبب تداعيات فيروس كورونا، موضحة أن اقتصاد السياحة يرتبط بالعديد من القطاعات الأخرى، بينها قطاع البناء، والأغذية الزراعية، وخدمات التوزيع والنقل، إلى لافتة أن فيروس كورونا قد كشف عن أهمية السياحة في الاقتصاد الكلّي في معظم اقتصادات البلدان بمختلف أحجامها الاقتصادية.