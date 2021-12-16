الخميس 16 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أهم 6 معلومات عن أكبر مشروع قومى للبترول فى الصعيد

تكرير البترول
تكرير البترول

تشهد حاليا المنطقة الجغرافية للبترول بأسيوط ، كمًا من المشروعات القومية غير المسبوقة فى مجال تكرير وتصنيع المنتجات البترولية ومد خطوط الأنابيب، وذلك لسد احتياجات كافة محافظات الصعيد من كافة المنتجات، مما يسهل عليها سرعة النقل، وكذلك توفير نفقات وتفادى المخاطر من عملية نقل المنتجات للمحافظات الأخرى.

 

الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية فى 2023

ويأتى ذلك فى إطار استرتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية وفقًا للخطة المستهدفة للاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية خلال 2023، وذلك عن طريق المشروعات الجديدة التى يتم تنفيذها حاليًا وستنتهى شركات البترول من بعض هذه المشروعات قبل نهاية العام الجارى 2021.

وترصد «الدستور»، أهم 6 معلومات عن مجمع إنتاج البنزين الجديد عالي الأوكتين بمصفاة تكرير أسيوط.

1- تبلغ تكلفة مجمع إنتاج البنزين عالى الأوكتين بمصفاة تكرير أسيوط نحو450 مليون دولار.

2- تصل الطاقة الإنتاجية للمشروع إلى نحو 800 ألف طن بنزين سنويًا.

3- يمثل المشروع إضافة قوية ونجاحًا جديدًا لخطط زيادة الطاقة التكريرية التى تنفذها الوزارة، وفقًا لخطط الدولة للاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية.

4- كما يهدف المشروع الجديد إلى العمل على القيمة المضافة للاقتصاد الوطنى وتقليل فاتورة استيراد المنتجات البترولية.

5- كما يهدف أيضا إلى تخفيف الضغط على الشبكة القومية للطرق بتوفير احتياجات الصعيد من البنزين والتى كان يتم نقلها بالشاحنات الثقيلة.

6- كما يعد المشروع من أهم المشروعات القومية فى مجال التكرير فى الفترة الحالية، من حيث التقنيات العالمية المتقدمة فى مجال عمليات التكرير وتحويل المازوت منخفض القيمة إلى منتجات بترولية عالية القيمة مثل السولار بالمواصفات الأوروبية "EURO 5" والنافتا والبوتاجاز وغيرها.

وكان المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أكد فى تصريحات سابقة، أن هناك خططًا لتعظيم الاستفادة من إمكانيات المنطقة البترولية بأسيوط، وأن هذا الكم من استثمارات التكرير بالصعيد، وأعمال توصيل الغاز الطبيعى للمنازل من خلال المشروع القومى للتوصيل ومبادرة “حياة كريمة”، وكذلك مشروعات رفع كفاءة المنطقة البترولية بأسيوط، ومشروعات الدولة التى يتم تنفيذها فى كافة القطاعات رسالة من القيادة السياسية والحكومة لأهالينا فى كافة المحافظات وخاصة محافظات الصعيد.

الدستور مشروع قومي البترول الصعيد اسيوط المنتجات البترولية التكرير

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