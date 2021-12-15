الأربعاء 15 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«مبروك لتونس ومصر».. لطيفة تهنئ منتخب بلادها بالصعود لنهائى كأس العرب

لطيفة
لطيفة

هنأت النجمة التونسية لطيفة، منتخب  بلادها بعد فوزه على المنتخب المصري في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء، ضمن نهائي كأس البطولة العربية والمقامة في دولة قطر.

ونشرت لطيفة عبر حسابها الرسمي التدوينات القصيرة  “تويتر” صورة لعلم دولة تونس وعلقت عليها قائلة: “مبروك لتونس ومبروك لمصر لأن فوزنا واحد والفريقين لعبوا ماتش فى منتهى الجمال امتعتونا يا أبطال.. كأس العرب⁩‫.. توتس⁩.. مصر”.

آخر أعمال لطيفة 

يشار إلى أن آخر أعمال النجمة لطيفة كان أغنية "الأستاذ"، والتي طرحتها بطريقة الفيديو كليب، وحققت نجاحًا كبيرًا، كما وصلت إلى ما يقرب من 7 ملايين مشاهدة حتى الآن، وبعد مرور شهر تقريبًا على طرحها.

وانتهت النجمة لطيفة من تسجيل أحدث أغانيها وهي قصيدة "حلم"، كما انتهت من تصويرها بطريقة الفيديو كليب مع المخرج وليد ناصيف، والذي بدأ عمليات المونتاج النهائية تمهيدا لطرح الأغنية خلال الأيام القليلة القادمة.

منتخب مصر المنتخب المصري قصائد تسجيل البطولة العربية بطولة كأس العرب

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