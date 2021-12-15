الأربعاء 15 ديسمبر 2021
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عالم

الصحة التونسية تسجل 240 حالة إصابة جديدة بكورونا

تونس
تونس

أفادت وزارة الصحة التونسية بأنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين جراء الإصابة بـ«كورونا» المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات منذ بدء الجائحة إلى 25 ألفا و445 حالة.

وأضافت الوزارة - في بيان مساء اليوم الأربعاء- أنه تم تسجيل 240 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي المصابين إلى 720 ألفا و143 شخصا، مشيرة إلى تعافي 179 شخصا خلال الفترة ذاتها ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمتعافين إلى 693 ألفا و297 شخصا.

ويبلغ عدد المرضى الذين يتواجدون في المستشفيات حاليا جراء الإصابة بالفيروس 204 أشخاص.

سابقا، دعت مستشارة وزير الصحة التونسي إيناس عيادي، كل الهياكل والأماكن العمومية إلى توفير الأفراد المكلفين بالتأكد من إظهار جواز التلقيح الخاص بكوفيد-19 قبل السماح للمواطنين بالدخول إليها، وذلك قبل يوم 22 ديسمبر الجاري وهو تاريخ دخول هذا الجواز حيز التنفيذ.

حقيقة التراجع عن تنفيذ المرسوم الرئاسي

وأكدت العيادي، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أنه لا نية لرئاسة الحكومة ولوزارة الصحة بالتراجع عن تنفيذ المرسوم الرئاسي عدد 1 لسنة 2021 المؤرخ في 22 أكتوبر 2021 والمتعلق بجواز التلقيح، موضحة أن هذا المرسوم يفرض إظهار الجواز الصحي قبل الدخول إلى الهياكل والأماكن العمومية وينص على تطبيق منع الدخول إلى تلك الأماكن في حال عدم إظهاره.

وأشارت إلى أنه من المفروض أن تكون كل الهياكل والإدارات والأماكن العمومية على أتم الاستعداد لتنفيذ ما جاء في المرسوم الرئاسي المتعلق بجواز التلقيح، خاصة وأن أغلبها قد بادر بإصدار بيانات لتذكير المواطنين بوجوبية إظهار جواز التلقيح انطلاقا من يوم 22 ديسمبر قبل الدخول إليها.


ويذكر أن أعلنت وزارة الصحة التونسية تطعيم 43 ألفا و652 شخصا باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، من بينهم 6 آلاف و667 شخصا تلقوا الجرعة الثانية.

كورونا كوفيد تونس الصحة القاح

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