الأربعاء 15 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التضامن»: 2 مليون و105 آلاف إجمالي المستفيدين من «تكافل» حتى ديسمبر

تكافل
تكافل

أكد تقرير صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدي "تكافل" بلغ 2 مليون و105 آلاف و943 مستفيدًا حتى ديسمبر الجاري، مقارنة بـ2 مليون و 87 ألفا و25 مستفيدا خلال نوفمبر الماضي.

وأكدت «التضامن،، أن عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدى تكافل وكرامة ما يزيد على 3.8 مليون أسرة، بقيمة إجمالية تزيد على المليار ونصف المليار جنيه شهريًا.

ومن جانبها، قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن برامج دعم المرأة تشمل الآتي:


- 72%؜ من مستفيدي تكافل وكرامة من النساء، بما يشمل 14.6%؜ مطلقات وأرامل، و16.2%؜ من ذوات الإعاقة و3%؜ من كبار السن.


- الدعم النقدي «تكافل» هو مشروط برعاية الصحة الإنجابية للمرأة وأصبح مشروطًا في عام 2021، بعد تزويج القاصرات.  
 

- حوالي 60%؜ من أصحاب المعاشات هن من النساء.
 

فيما أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، عبر موقعها الإلكتروني، أن هناك عدة شروط تمنع الحصول على الدعم النقدي وهي:
ـ ملكية أرض زراعية «نصف فدان فأكثر».
ـ إيجار أرض زراعية «فدان فأكثر».
ـ ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن.
ـ ملكية محل تجارى أو أكثر «مسجلة أو غير مسجلة».
ـ ملكية رءوس مواشى للتجارة «ثلاثة أو أكثر».
ـ العمل بأجر منتظم فى القطاع الخاص أو العام أو الحكومي «اشتراك تأميني»

شكاوى

أوضحت وزارة التضامن، أنه يمكن من خلال رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة معرفة مصير الطلب المقدم للحصول على معاش شهري، حيث يتطلب التقديم الأوراق التالية:

صورة بطاقة الرقم القومي.
صورة شهادة ميلاد الأطفال بالأسرة.
صورة بطاقة التموين.
صورة من قسيمة الطلاق أو شهادة الوفاة لعائل الأسرة.

شهادة الهجرة أو ما يدل على الانفصال.

برنامج تكافل وكرامة وزارة التضامن أصحاب المعاشات وزارة التضامن الاجتماعي الدعم النقدي

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسئولون يخالفون توجهات الحكومة

الأكثر قراءة

تونس تخطف فوزًا قاتلًا من مصر بنصف نهائى كأس العرب

الآن مفتوح.. موقع وزارة الصحة لتسجيل لقاح كورونا 2022 مجانًا

«الأرصاد» تكشف خريطة الأمطار في المحافظات ونصائح للمواطنين

رابط الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي 2022.. الحساب المدرسي الموحد

مجدى الويلى: ٧ دول إفريقية تنتظر استثماراتنا فى الأرز

أول تعليق من كيروش على هزيمة المنتخب الوطنى ضد تونس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. القس صفوت البياضى

الإنسان مقامًا وقيمة يعتز به الوطن

د. بهي الدين مرسي

لو لم أكن.. «لوددت أن أكون»

أسماء محفوظ

حكاية الكيندر جاردن

جلال حمام

مَنْ ينتصر.. فى حرب إثيوبيا الأهلية؟

خالد عكاشة

معضلة المقاتلين الأجانب الهاجس الممتد!

مايكل واصف

حتى لا تتفاجأ بمجال العمل بعد التخرج.. ابدأ الآن

إبراهيم داود

معجزة العريش

حسين دعسة

هرم أسترالي.. توثيق التراث البشري.. لعنة الجمال والخراب

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

وساطة مصر مستمرة.. لماذا تسعى إسرائيل لـ«صفقة تبادل أسرى» مع حماس؟

فلسطين ترحب باعتراف وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى بعنف المستوطنين

بـ"جلباب وسبحة": يهود يتنكرون بزي إسلامي للصلاة في الحرم الإبراهيمي (تفاصيل)