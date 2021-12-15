«التضامن»: 2 مليون و105 آلاف إجمالي المستفيدين من «تكافل» حتى ديسمبر

أكد تقرير صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدي "تكافل" بلغ 2 مليون و105 آلاف و943 مستفيدًا حتى ديسمبر الجاري، مقارنة بـ2 مليون و 87 ألفا و25 مستفيدا خلال نوفمبر الماضي.

وأكدت «التضامن،، أن عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدى تكافل وكرامة ما يزيد على 3.8 مليون أسرة، بقيمة إجمالية تزيد على المليار ونصف المليار جنيه شهريًا.

ومن جانبها، قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن برامج دعم المرأة تشمل الآتي:



- 72%؜ من مستفيدي تكافل وكرامة من النساء، بما يشمل 14.6%؜ مطلقات وأرامل، و16.2%؜ من ذوات الإعاقة و3%؜ من كبار السن.



- الدعم النقدي «تكافل» هو مشروط برعاية الصحة الإنجابية للمرأة وأصبح مشروطًا في عام 2021، بعد تزويج القاصرات.



- حوالي 60%؜ من أصحاب المعاشات هن من النساء.



فيما أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، عبر موقعها الإلكتروني، أن هناك عدة شروط تمنع الحصول على الدعم النقدي وهي:

ـ ملكية أرض زراعية «نصف فدان فأكثر».

ـ إيجار أرض زراعية «فدان فأكثر».

ـ ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن.

ـ ملكية محل تجارى أو أكثر «مسجلة أو غير مسجلة».

ـ ملكية رءوس مواشى للتجارة «ثلاثة أو أكثر».

ـ العمل بأجر منتظم فى القطاع الخاص أو العام أو الحكومي «اشتراك تأميني»

شكاوى

أوضحت وزارة التضامن، أنه يمكن من خلال رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة معرفة مصير الطلب المقدم للحصول على معاش شهري، حيث يتطلب التقديم الأوراق التالية:

صورة بطاقة الرقم القومي.

صورة شهادة ميلاد الأطفال بالأسرة.

صورة بطاقة التموين.

صورة من قسيمة الطلاق أو شهادة الوفاة لعائل الأسرة.

شهادة الهجرة أو ما يدل على الانفصال.