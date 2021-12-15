الأربعاء 15 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 10 أشخاص فى اصطدام ميكروباص بعمود إنارة بالمنيا

حادث مرور
حادث مرور

شهد مركز العدوة في المنيا إصابة 10 أشخاص، إثر اصطدام الميكروباص الذي يستقلونه بعمود إنارة.

البداية، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً بوقوع حادث اصطدام ميكروباص بعمود إنارة بطريق البسقلون الكائن بالقرب من مركز العدوة، وبانتقال قوات الأمن إلى موقع البلاغ تبين إصابة 10 أشخاص بإصابات متنوعة، ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين، وما بعد الارتجاج نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد قائد سيارة الميكروباص، الأمر الذي أدى إلى اصطدام بإحدى أعمدة الإنارة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى مغاغة العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير. 

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