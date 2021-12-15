الأربعاء 15 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإمارات تفرض قيودًا جديدة على السفر بسبب أوميكرون

متحور أميكرون
متحور أميكرون

أعلنت الإمارات، الأربعاء، تعليق دخول القادمين من جمهورية الكونغو، بجانب تشديد قيود السفر على عدد من الدول بسبب متحور أوميكرون من فيروس كورونا.

قالت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات، إنها علقت دخول المسافرين القادمين من الكونغو على جميع الرحلات الجوية للناقلات الوطنية والأجنبية وكذلك ركاب الترانزيت القادمين منها، اعتباراً من بعد غدٍ الجمعة، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وشمل القرار تعليق دخول المسافرين الذين تواجدوا في الكونغو خلال فترة 14 يوما قبل القدوم إلى الإمارات مع استمرار تسيير الرحلات، حيث سيسمح بنقل الركاب من الإمارات إلى هذه الدول.

وسيسمح القرار الجديد بنقل الفئات المستثناة من الكونغو إلى الإمارات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتي تشمل رعايا الإمارات وأقاربهم من الدرجة الأولى والعمالة المنزلية المساعدة الذين على كفالتهم، كذلك البعثات الدبلوماسية المعتمدة بين الإمارات والكونغو والوفود الرسمية وأصحاب الإقامة الذهبية.

وسيتم إلزام الفئات المستثناة بالإجراءات الوقائية التي تشمل فحص مخبري مسبق PCR خلال 48 ساعة وفحص سريع "Rapid-PCR" في حرم المطار خلال 6 ساعات من موعد المغادرة كلما أمكن، بالإضافة إلى فحص مخبري PCR في المطار عند القدوم.

كما يتطلب على مواطني الدولة وأقاربهم من الدرجة الأولى والعمالة المنزلية المساعدة والذين على كفالتهم، والبعثات الدبلوماسية وأصحاب الإقامات الذهبية الالتزام بحجر مدته 10 أيام وإجراء فحص في اليوم التاسع من دخول الدولة.

كما يمنع سفر مواطني الإمارات إلى الكونغو، ويستثنى من ذلك الوفود الرسمية للدولة وحالات العلاج الطارئة والبعثات الدراسية.

وأعلنت الإمارات متطلبات جديدة للقدوم إليها من نيجيريا وكينيا ورواندا وإثيوبيا عبر رحلات الطيران المباشرة، حيث سيتم طلب فحص مخبري مسبق PCR خلال 48 ساعة وإجراء فحص سريع "apid-PCR" في حرم المطار خلال 6 ساعات من موعد المغادرة، كما سيتم الطلب من القادمين من هذه الدول عبر رحلات الترانزيت ضرورة اتباع نفس الإجراءات.

الإمارات الكونغو كورونا أوميكرون نيجيريا إثيوبيا رواندا كينيا

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