الأربعاء 15 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة بورسعيد يفتتح ندوة «التعليم الجيد لمواجهة الفكر المتطرف» (صور)

رئيس جامعه بورسعيد
رئيس جامعه بورسعيد

أقامت كلية التجارة بجامعة بورسعيد، اليوم الأربعاء، ندوة بعنوان حول التعليم الجيد حق من حقوق الإنسان ومواجهة الفكر المتطرف، والتي نظمتها وكالة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية برئاسة الدكتورة وئام عثمان، لقاء العائلة المصرية الأول، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وبهدف تفعيل توصيات المنتدى العالمي للتعليم العالي.

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وافتتح رئيس الجامعة المعرض الفني التشكيلي لأعمال طلاب الكلية، وافتتح مركز الحوسبة الاجتماعية والذكاء الاصطناعي بالكلية، وشهد الندوة التي أدراتها الدكتورة وئام عثمان وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وحاضر فيها رموزا راقية من رموز العائلة المصرية، وهم: محمود بسيوني من المجلس القومي لحقوق الإنسان، وفضيلة الشيخ  إبراهيم لطفى السيد مدير عام الدعوة والإعلام الديني بالأزهر الشريف سابقا، والقس لوقا عبد الملاك واصف من كنيسة مار جرجس ببوفؤاد، بحضور عدد كبير من طلاب الكلية من مختلف الفرق.

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وخلال كلمته أكد رئيس الجامعة اعتزازه بكلية التجارة باعتبارها من أولى كليات الجامعة، مؤكدًا أنها تخرج منها الآلاف، ويعملون الأن بمختلف القطاعات، وقدم التحية لإدارة الكلية على حرصها على مواكبة التطوير للارتقاء بالكلية، مطالبًا الجميع بالعمل من أجل الارتقاء بالطلاب والخريجين لمواجهة الثورة الصناعية، انطلاقا من حرص إدارة الجامعة علي تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالاهتمام بالطلاب والخريجين وجودة العملية التعليمية، واستكمال المنشآت وتنمية المواهب الطلابية لبناء مصر الجديدة مصر 2030، والتي تهتم بتوعية الطلاب وتثقيفهم إلى جانب العملية التعليمية لمواجهة سوق العمل، والذى يتطلب الدخول بقوة نحو التحول الرقمي لدخول الثورة الصناعية والذكاء الاصطناعي والذكاء المعزز.

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وأهدى الدكتور أيمن إبراهيم درع كلية التجارة لضيوف ومحاوري الندوة، وذلك تقديرا للتعاون البناء مع المجتمع المدني ببورسعيد.

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تعليم معرض على مدير التجارة صور متطرف الاول الرئيس عبد الفتاح السيسي مواجهة مطالب تطوير

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