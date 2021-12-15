«آل فهيد» يستعرض محاور استراتيجية دعم السياحة فى الدول العربية

كشف الدكتور بندر بن فهد آل فهيد، رئيس المنظمة العربية للسياحة، بأنه ناقش مع الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار محاور استراتيجية دعم وتنمية قطاع السياحة في الدول العربية، لافتا إلى أن مصر تترأس اللجنة الاستراتيجية بناء على قرار اجتماع المجلس الوزاري العربي للسياحة في دورته الحادية والعشرين، والتي عقدت في شهر ديسمبر 2018م، الذي كلفها بمراجعة وتحديث وتطوير الاستراتيجية العربية للسياحة السابق إعدادها في العام 2014م، لمواكبة التطور السريع الذي يشهده قطاع السياحة.

وأشار «آل فهيد» في تصريحات صحفية، إلى أن استراتيجية دعم وتنمية قطاع السياحة في الدول العربية تتضمن المحاور التالية تسهيل حركة السفر والتنقل بين الدول العربية، وتطوير وتحسين جودة الخدمات السياحية، والترويج والتسويق السياحي، ورفع كفاءة العنصر البشري، والتنمية والاستثمار السياحي، ومواكبة متغيرات صناعة السياحة عالميًا، الإحصاءات السياحية، مراجعة التشريعات المرتبطة بالسياحة، تعزيز علاقات التعاون في مجال السياحة.



وأكد، أن هذا اللقاء يأتي انطلاقًا من رؤية واستراتيجية المنظمة لتفعيل دور السياحة في تعظيم الميزة النسبية والتنافسية للدول العربية كمنطقة جذب سياحي، تقديرًا لدور صناعة السياحة كقاطرة للاقتصاد الوطني لتعظيم عوائده الاقتصادية، مع تمكين العاملين في القطاع وتأهيلهم للحصول على فرص عمل بهذا المجال الحيوي، باعتبارهم من أهم عوامل التنمية المستدامة ليكونوا قادة لهذه الصناعة الكبرى مستقبلا، انطلاقا من دور المنظمة كحلقة الوصل بين القطاعين العام والخاص.



وكانت أعلنت المنظمة العربية للسياحة أن المنظمة قد قدمت منحة مجانية كاملة لأكثر من 1850 متدربًا ومتدربة أثناء جائحة كورونا من برامج تدريب، وتأهيل للعاملين في القطاع السياحي المصري، لرفع قدراتهم على المستويين الحكومي والخاص.