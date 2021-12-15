«خداع واحد ممكن» تُجيب على تساؤل «هل تخلق الاضطرابات النفسية مبدعًا؟»

تستعد الروائية رضوى الأسود لنشر روايتها "خداع واحد ممكن" خلال الفترة المقبلة، وقالت رضوى إن روايتها نفسية تبحث في العلاقة الوطيدة بين الإضطرابات النفسية (والعقلية)، والإبداع.

وأضافت فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الرواية تطرح تساؤلًا "هل الإضطرابات النفسية تخلق الإبداع، أو بمعنى آخر هل من الممكن أن تتسبب تلك الإضطرابات فى خلق طريقة تفكير مميزة ومبدعه نتيجة لرؤية مغايرة للعالم تخالف السائد والمألوف؟.

وتابعت: “الرواية تبحث في مسألة المرأة، إذ تقدم الروائية بطلتها بشكل يغاير الطبيعة الأنثوية المتعرف عليها، أو بمعنى أكثر دقة خارج قالبها الشرقيّ المعتاد، فتلامس بشكل أو بآخر طبيعة الرجل الذي من العادي جدًّا أن يختبر أكثر من قصة حب، فالبطلة تذخر حياتها بثلاثة رجال وثلاثة أنواع من الحب”.

وتكمل:" تدور الرواية في إطار رومانسي بوليسي مشوق، كما تجري أحداثها بين 6 موانىء متوسطية حيث المعالم التاريخية الهامة، فيما يشبه أدب الرحلات.

وتستطرد :" الأحداث لا تسري في خط مستقيم، ولكن هناك تقاطعات للأزمنة، مع استخدام الفلاش باك، والسرد الدائري، إذ تنتهي الرواية من حيث بدأت.

رضوى الأسود روائية وناقدة مصرية، حاصلة على ليسانس آداب قسم اللغة فرنسية، نُشِر لها خمس روايات: "حفل المئويَّة"، "تشابُك"، "كل هذا الصخب"، "زجزاج"، "بالأمس كنت ميتًّا"، وكتاب "أديان وطوائف مجهولة".