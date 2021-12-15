الأربعاء 15 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق في ضبط شركة إنتاج فني واستوديو تسجيلي بدون ترخيص بالجيزة

محكمة
محكمة

تباشر جهات التحقيقات بالجيزة، إجراءاتها  في ضبط شركة إنتاج فني واستوديو تسجيلي بدون ترخيص، في منطقة الجيزة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة شركة للإنتاج الفنى واستوديو تسجيل صوتى "بدون ترخيص" كائنة بمنطقة بالجيزة، واستخدامه أجهزة حاسب آلى "تعمل كوحدات مونتاج مُحمل عليها بعض برامج وتطبيقات حاسب آلى مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لعدة شركات عالمية" دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، مصنفات سمعية غير مجازة رقابياً مسجلة داخل الاستوديو، وقيامه بإنشاء وإدارة قناة على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب" بدون ترخيص يقوم من خلالها ببث الأعمال غير المرخصة التى تنتج بالاستوديو بهدف تحقيق الربح المادي بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة المُشار إليها، وأمكن ضبط مالك الشركة وبتفتيش مكونات الشركة فى حضوره، تم ضبط استوديو تسجيل صوتى كامل يحتوى على وحدة معالجة مركزية "محمل عليها برامج وتطبيقات حاسب آلى مقلدة ومنسوخة وبرامج مونتاج وهندسة صوتية منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، و"هارد ديسك محمل عليه مجموعة من مقاطع وفيديوهات لمطربين شعبيين يتم إعدادها داخل الاستوديو - مايك صوت يستخدم فى أعمال التسجيل الصوتي، فلتر صوت يستخدم فى تنقية الصوت أثناء التسجيل، كارت صوت لاستخدامه بالتسجيل، سماعة رأس تستخدم أثناء التسجيل، هاتف محمول مُحمل على وحدة التخزين الداخلية وبه آثار ودلائل على إدارة القناة المشار إليها".

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بأنه مالك الشركة وارتكابه الواقعة بقصد التربح المادي، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

التواصل الاجتماعي حقوق الملكية شركات عالمية حقوق الملكية الفكرية الإدارة العامة حماية حقوق الملكية الفكرية اصحاب الحقوق

رئيس التحرير

وائل لطفي

وائل لطفى يحاور وريثة أديب نوبل: أبى نجيب محفوظ

الأكثر قراءة

تونس تخطف فوزًا قاتلًا من مصر بنصف نهائى كأس العرب

«الأرصاد» تكشف خريطة الأمطار في المحافظات ونصائح للمواطنين

الآن مفتوح.. موقع وزارة الصحة لتسجيل لقاح كورونا 2022 مجانًا

رئيس الوزراء: الدولة جادة فى الخروج برؤية متكاملة لتشجيع القطاع الخاص

لينك مباشر.. رابط تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة

أوميكرون.. الإمارات تشدد قيود السفر على عدد من الدول اعتبارًا من الجمعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مايكل واصف

حتى لا تتفاجأ بمجال العمل بعد التخرج.. ابدأ الآن

إبراهيم داود

معجزة العريش

حسين دعسة

هرم أسترالي.. توثيق التراث البشري.. لعنة الجمال والخراب

أحمد سعد زايد

الحاقدون على حضارتنا المصرية

منى رجب

ارتباك فى الافتتاح ومذيعة غير موفقة وفقرة كوميدية مقحمة

محمود خليل

«السقّا مات».. وعاشت الحنفية

مؤمن المحمدي

أوديسا الروسى

جمال-أسعد

فساد وسنينه

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

وساطة مصر مستمرة.. لماذا تسعى إسرائيل لـ«صفقة تبادل أسرى» مع حماس؟

فلسطين ترحب باعتراف وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى بعنف المستوطنين

بـ"جلباب وسبحة": يهود يتنكرون بزي إسلامي للصلاة في الحرم الإبراهيمي (تفاصيل)