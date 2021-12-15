الأربعاء 15 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

خوفًا من موجات أوميكرون.. مدارس بريطانيا تخطط لإغلاق فصولها

المدارس في بريطانيا
المدارس في بريطانيا

أكدت صحيفة ذا صن البريطانية أن المدارس وضعت بالفعل خططًا للبقاء مغلقة في شهر يناير المقبل مع تزايد مخاوف من موجة متغير اوميكرون الجديد.

وتابعت أن المخطط صدر بعد ارتفاع عدد الأطفال المتغيبين بسبب فيروس كورونا إلى 235600 والتي تعد ثاني أعلى نسبة هذا العام.

أضافت أنه مع تزايد الإنذار من أن المملكة المتحدة تتجه نحو إغلاق جديد ، يخطط الوزراء لمجموعة كبيرة من القيود لما بعد عيد الميلاد.

أشارت إلى أنه تم بالفعل إغلاق العديد من المدارس في وقت مبكر بسبب نقص الموظفين أو مخاوف من متغير أوميكرون.

كشفت الصحيفة ان العديد من المدارس قد طلبت من الآباء التأكد من أن الأطفال يأخذون جميع كتبهم وأجهزتهم إلى المنزل في أيامهم الأخيرة من الفصل الدراسي، تحسبا لان يضطروا للعودة إلى التعلم عبر الإنترنت الشهر المقبل.

وقال ستيف تشالك، رئيس سلسلة أكاديمية أواسيس إن مدارسه تستعد لإعادة الفقاعات ودروس الروتا والبدايات المتقطعة وتمديد ارتداء الأقنعة.

أضاف:"نحن مستعدون تمامًا للتعلم عبر الإنترنت، إذا وصلنا إلى 2 يناير المقبل وقال رئيس الوزراء إنه يجب إغلاق جميع المدارس، فنحن مستعدون".

وتابع "يناير هو المجهول العظيم، لكن أوميكرون تجتاح لندن الآن وسوف تجتاح البلاد قريبا".

أشار إلى أن نحو 400 من معلميه البالغ عددهم 4000 مريضون، وحذر من أن هذا الرقم يمكن أن يتضاعف ثلاث مرات أو أربع مرات بحلول شهر يناير.

وقال جيف بارتون، من رابطة قادة المدارس والكليات، إن المدارس تشهد بالفعل "انخفاضًا حادًا في الحضور" بسبب إصابة العديد من الطلاب بفيروس كورونا.

قال رئيس الرابطة الوطنية لمدراء المدارس بول وايتمان: "تحتاج الحكومة إلى التفكير مليًا في إجراءات التخفيف التي يجب أن تتخذها لإبقاء المدارس مفتوحة في الفصل الدراسي المقبل، عدم القيام بأي شيء ليس خيارًا معقولًا أو واقعيًا".

وقللت مصادر وزارة التعليم من التكهنات بشأن الإغلاق، وأصرت على أن الوزراء يبذلون قصارى جهدهم لإبقاء المدارس مفتوحة.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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