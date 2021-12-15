مصرع محاسب خلال مقاومته 3 لصوص في الهرم

لقي محاسب مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث سرقة بالإكراه له ومقاومته اللصوص أثناء استقلاله سيارة أجرة، بمنطقة الهرم، فوقع حادث تصادم.

حاول 3 عاطلين سرقة محاسب بالإكراه داخل سيارة أجرة استوقفها المتهم لتوصيله أعلى الطريق الدائري بالهرم، إلا أنه قاومهم وحاول إيقاف السيارة، ما أسفر عن اصطدام السيارة بالحاجز الخرساني ومصرع المحاسب، وإصابة المتهمين، وتمكن رجال المباحث من ضبطهم.

تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد وقوع حادث مروري أعلى الطريق الدائري، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين مصرع محاسب، وإصابة 3 عاطلين.

وكشفت تحريات رجال المباحث أن العاطلين الثلاثة يستقلون سيارة ويدعون أنها سيارة أجرة، لسرقة مستقليها بالإكراه، وفور ركوب المحاسب بصحبتهم، حاولوا سرقته، إلا أنه قاومهم، وحاول إيقاف السيارة، ما أسفر عن انحرافها عن الطريق واصطدامها بالحاجز الخرساني، وأسفر الحادث عن مصرعه وإصابة المتهمين.

تم ضبط المتهمين، وبحوزتهم مواد مخدرة وهواتف مسروقة أحدهم ملك المجني عليه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.