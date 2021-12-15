الأربعاء 15 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غدًا.. انقطاع المياه عن بعض المناطق بالقاهرة لمدة 8 ساعات

انقطاع المياه
انقطاع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه سيتم تنفيذ أعمال لحام على خط  مياه  قطر 800 مم بشارع حسين كامل، بناء على طلب الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأوضحت، أنه سيترتب عليه انقطاع المياه عن بعض المناطق وهي: «أرض الجولف الجزء التابع لشبكات مصر الجديدة – مجمع الجلاء – قاعدة ألماظة الجوية – السبع عمارات – شارع عمر بن الخطاب – ميدان تريومف – ميدان الإسماعيلية – ميدان سفير – منطقة مساكن ألماظة».
 

وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة، مساء يوم الخميس الموافق 16 -12 -2021، وحتى الساعة السادسة صباح اليوم التالى الجمعة الموافق 17-12-2021.
 

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة .
 

وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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محو ثقافة العداء للسياحة

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