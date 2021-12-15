الأربعاء 15 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المطيري والسفير الياباني يبحثان دخول الشركات الاستثمارية الرصينة للعراق

العراق
العراق

بحث رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري العراقي أحمد المطيري والسفير الياباني بالعراق سوزوكي كوتارو الأربعاء، دخول الشركات الاستثمارية الرصينة الى العراق.

وقالت الهيئة السياسية للتيار الصدري في بيان إن "رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري أحمد المطيري استقبل اليوم، السفير الياباني لدى العراق سوزوكي كوتارو في مقر الهيئة بالعاصمة بغداد".

أضاف أن "المطيري رحب بزيارة السفير الياباني، وتم استعراض أهم الموضوعات المتعلقة بالأحداث التي تجري على المستويين المحلي والدولي وانعكاساتها السياسية والاقتصادية"، لافتًا إلى أنه "جرى تبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتطرق إلى سبل تطوير آفاق التعاون بين العراق واليابان وتحديدًا فيما يتعلق بدخول الشركات الاستثمارية الرصينة".

من جانبه، عبر السفير الياباني عن سعادته لزيارة الهيئة السياسية للتيار الصدري ولقاء رئيسها أحمد المطيري، معربًا عن اعتزاز بلاده بالعلاقات الثنائية التي تجمع البلدين.

رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري العراقي السفير الياباني العراق سوزوكي كوتارو الشركات الاستثمارية الرصينة

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وائل لطفي

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