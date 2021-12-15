وفاة عروس بسكتة قلبية مفاجئة بعد أسابيع من خطبتها

خيم الحزن على قرية الديدامون، بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، أثناء تشييع جنازة عروس، لقيت مصرعها بسكتة قلبية مفاجئة، بعد أسابيع من إتمام خطبتها.

وتوفيت الفتاة "منى عبد السلام" والتى تبلغ من العمر 17 سنة، الطالبة بالصف الثالث الثانوى الفنى الصناعي، قسم كهرباء بمدرسة فاقوس الصناعية، التابعة للإدارة التعليمية بمركز ومدينة فاقوس بمحافظة الشرقية، بعد إصابتها بأزمة قلبية مفاجئة.

وكانت الفتاة قد تمت خطبتها قبل أسابيع قليلة، وكانت تستعد لزفافها وتقوم بشراء لوازم الزفاف، ولكنها أصيبت بسكتة قلبية مفاجئة لترحل عن الحياة عن عمر تخطى السبعة عشر عام ببضعة أشهر.

وشيعَّ المئات من أهالي قرية الديدامون، التابعة لدائرة مركز ومدينة فاقوس بمحافظة الشرقية، جنازتها بحضور أهالي القرية والقرى المجاورة، وسط حزن كبير عليها وتم الدفن بمقابر الأسرة.