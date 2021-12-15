قبل غلقه.. تعرف على التحويلات المرورية البديلة لطريق الصعيد الحر

تبدأ الإدارة العامة للمرور، الجمعة المقبلة ولمدة عام كامل عملية غلق الطريق الصحراوي بالصعيد في الاتجاه القادم من المنيا اتجاه الأوتوستراد، وتحويل الحركة المرورية إلى الاتجاه الآخر؛ إعمالًا لتطوير الطريق الحر، وتوسعته.

ومن المقرر إجراء التحويلات المرورية لمنع أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوسعة طريق الصعيد الحر فى المسافة من وصلة البستان بالمنيا، وحتى الأوتوستراد، الأمر، الذي يستلزم غلق الاتجاه القادم من المنيا باتجاه الأوتوستراد.