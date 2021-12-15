خبراء تجميل يتحدثون عن رؤيتهم لمكياج 2022

هناك دائما مجالا للإبداع فيما يخص صناعة التجميل، وغالبا ما يتم ابتكار معاييروتقنيات جديدة وطرق رائعة، ومع اقترابنا من الدخول لـ 2022، نستعرض أراء مؤسسي العلامات التجارية وفناني الماكياج ومصففي الشعر وخبراء العناية بالبشرة وأمالهم الخاصة بالصناعة في 2022، وفقا لموقع elle

ماريو ديديفانوفيتش: مؤسس مكياج ميك اب ماريو



أوضح رغبته في رؤية قدرًا أقل من الأحكام بشكل عام فيما يخص الإتجاهات التجميلية، وبشكل خاص فيما يتعلق بالاتجاهات التي يقودها الشباب على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يجب أن يكون مجال الجمال مساحة للإبداع وتجربة أشياء جديدة.

كريستينا رودولفو: صانعة محتوى الجمال

قالت أمل أن نستمر في رؤية العلامات التجارية للجمال تزدهر في الصناعة، ولا يكفي أن تركز علامة التجميل التجارية على المحصلة النهائية للكسب المادي، ولكن يجب أن يهتم القائمون علي مهنة التجميل بدراسة التأثيرات الإجتماعية لإتجاهات الجمال المختلفة.

بليك نيوباي: محرر الجمال والأناقة

صرحت بأنها تود رؤية المزيد من مديرات التجميل التنفيذيات من النساء، وكلمة تنفيذيا تعني متواجدات بالفعل في الأمور التنفيذية والقيادة.

شون جاريت: مؤسس شون جاريت سكين

أعلن أنه يود أن يري حجم التنوع بين المنتجات الخاصة بالجنسين في صناعة التجميل، ولاسيما في قطاع العناية بالرجل، فعند

ما يتعلق الأمر باستمالة الرجال ، لا يزال الأمر بحاجة لبذل مزيد من الجهد.

نايامكا روبرتس: مؤسسة THE GOLDEN RX SKIN STUDIO

أوضحت أن هناك شيئان ترغب في رؤيتهما يغادران مجتمع الجمال الأول هو التسويق الباعث على الخوف مع المبالغة الهائلة فيما يتعلق بالمكونات والمواد الكيميائية، والثاني هو تركيبات المنتجات التي تشجع الاستخدام المفرط لمستحضرات التجميل، وقالت أنها تتمني في العام المقبل في أن تعرض العلامات التجارية للجمال مزيدًا من التنوع في صور المنتجات.

جاليسا جايكاران: فنانة مكياج



قالت أن هناك بعض التغييرات البطيئة التي تحدث في صناعة التجميل ، ولكن لا يجب أن تعم الشمولية كافة قطاع المجال.

ليزلي ثورنتون: خبيرة تجميل

قالت أنها تتمني القضاء علي الصخب الذي يحيط بصناعة التجميل في العام الجديد.

ديفيدد لوبيز: مصفف شعر المشاهير

قال أنه يود أن يرى القواعد والأحكام الجامدة بعينها تغادر عالم الجمال العام المقبل.