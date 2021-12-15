مؤسسة البيت المحمدى تعقد ندوة علمية لمناقشة قضايا دينية وفكرية

أعلنت مؤسسة البيت المحمدى لدراسات وعلوم التصوف، اليوم الأربعاء، عن تنظيمها ندوة علمية بحضور عدد من علماء وشيوخ الأزهر، حيث تناقش الندوة العلمية عدد من القضايا الدينية والفكرية والتى تهتم بها مؤسسة البيت المحمدى لعلوم التصوف بصفة مستمرة، ويقدم الندوة العلمية الدكتور إبراهيم الصوفي، مقرر أمانة الدعوة بالبيت المحمدي، حيث يقوم بشرح مفاهيم التصوف الإسلامى وكشف المفاهيم المغلوطة عن التصوف، عبر تقديم الأدلة والقرائن التى تؤكد الدور الهام والمحورى الذى يقدمه التصوف.

وقالت مؤسسة البيت المحمدى لعلوم ودارسات التصوف عبر صفحتها الرسمية، إنه سيتم تنظيم الندوة العلمية مساء اليوم بمقر البيت المحمدى، بحضور طلاب وتلاميذ الأزهر الشريف وآخرين من مريدى الطرق الصوفية، حيث تهدف فعاليات الندوة إلى تصحيح المفاهيم الغير صحيحة عند الناس عن الفكر والمنهج الصوفى، وذلك من خلال إظهار الممارسات المسموح بها فى التصوف والممارسات الممنوعة.

وأوضحت "المؤسسة" أنه يسمح بحضور الطلاب مع الالتزام بالتدابير الصحية، وسيتم بث المجلس عبر الصفحة الرسمية للبيت المحمدي، حيث يتابع الفعاليات الآلاف من أتباع المؤسسة حول العالم من مريدى الطريقة المحمدية الشاذلية التى تتبع لها المؤسسة داخل وخارج مصر.

فى السياق ذاته، قال الدكتور سيد شلبى عضو مؤسسة البيت المحمدى، فى تصريحات له: أن المؤسسة تقوم بدور هام ومحورى لنشر الفكر الدينى الصحيح، وذلك من خلال تعريف الناس بمنهج التصوف والرسالة التى يقدمها التصوف الإسلامى، خاصة أن هناك الكثيرين لا يعرفون ما هو التصوف، ولذلك وجب على كافة المؤسسات الدينية فى مصر الإهتمام بهذا الجانب الهام، حتى نستطيع الحفاظ على شبابنا من براثن الفكر المتطرف الذى يظهر كل يوم فى الداخل والخارج، مما يضر المجتمع بصورة كبيرة، ولذلك وجب علينا جميعاً التكاتف لنشر الفكر الصحيح بين الناس.