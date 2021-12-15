في ذكرى رحيلها من هي القديسة «ماريا كروسيفيسا دي روزا» العذراء؟

تٌحيي الكنيسة الكاثوليكية بمصر، ذكرى رحيل القديسة ماريا كروسيفيسا دي روزا العذراء، إذ روى الأب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني، سيرتها قائلاً: ولدت باولا فرانشيسكا في 6 نوفمبر 1813م بمدينة بريشيا إيطاليا، والدها كليمنتي دي روزا هو رجل الصناعة البارز.

وتنتمي والدتها، كاميلا ألباني، إلى عائلات نبيلة في مدينة بيرغامو، وتوفيت عندما كانت باولا فرانشيسكا في الحادية عشرة من عمرها.

فالتحقت باولا بكلية الزيارة للدراسات، ولكنها تركت الدراسة بعد ستة سنوات عندما بدا يفكر الأب في تزويج ابنته باولا.

وتابع: لكن باولا رفضت بشدة لأنها تريد أن تظل وفية النذر العفة التي نذرته مع نفسها عندما كانت في المدرسة الداخلية. قام والدها على الفور بتشغيلها، ثم أرسلها لإدارة مصنع غزل الحرير الخاص به في أكوافريددا، وهي بلدة في منطقة بريشيا على ضفاف نهر كيزي، ويعمل به حوالي سبعين عاملاً بمملكة لومبارد-فينيتو التي، على الرغم من اسمها، مقاطعة لها نظام سياسي خاص للإمبراطورية النمساوية، يحكمها الأرشيدوق رانييري من هابسبورغ بلقب نائب الملك النمساوي أيضًا هو رئيس أساقفة ميلانو، غايتانو جايسروك، ولكن غالبًا ما يكون في جدل وخلاف مع الحكام. فإن الفتاة أصبحت مديرة لشركة تمتلكها العائلة وملتزمة بنذر العفة والبتولية.

وأضاف: “وفي نفس الوقت بدأت تنظم مساعدات للفقراء والمرضى المحتاجين وتكرس نفسها للتربية الدينية للنساء بمساعدة بعض الفتيات. يصبحون معًا ممرضات متطوعات في عام 1836، أصيبت مدينة لومبارديا بالكوليرا، التي تسببت في وفاة اثنين وثلاثين ألفًا، وامتدت أيضًا إلى فينيتو وإميليا، فقامت باولا فرانشيسكا مع فتياتها بخدمة تطوعية في المستشفى، ومساعدة المرضى في المنزل، وتعتني بالأيتام”.

وتابع: كما أنشأت مدرستين للصم والبكم. في عام 1840 كانت على رأس اثنتين وثلاثين فتاة من ذوي الخبرة في التمريض وحتى على استعداد للتعليم الديني، ولكن دون موافقات رسمية ويرجع ذلك أيضًا إلى الوضع السياسي في ذلك الوقت، إلى بعض العقبات المحلية، وأعجب العديد من الناس بالعمل الذي قاموا به في المستشفيات، حيث اعتنوا بأكثر الأشخاص الذين تم التخلي عنهم وأمراض خطيرة.

في ربيع عام 1849 الرهيب، خلال الأيام العشرة؛ وذلك عندما بدأت المدينة تتمرد ضد النمساويين (المنتصرون في الحرب ضد مملكة سردينيا) فتعرضت المدينة لعمليات الانتقام التي أمر بها الجنرال الشرس هايناو، في خضم المأساة، كانت باولا فرانشيسكا وصديقاتها هناك لمساعدة الجرحى، وفى عام 1851م نالت باولا فرانشيسكا الموافقة من الكرسي الرسولي على تأسيس هذه الجمعية الرهبانية باسم خادمات الأعمال الخيرية.

وواصل: وبعد عام نذرت الأخت باولا نذورها الأولى واتخذت اسم الأخت ماريا كروسيفيسا (أرادت أن تسمي على اسم أختها الكبرى التي توفيت عام 1839م) بدأت خادمات الأعمال الخيرية بقيادة ماريا كروسيفيسا في توسيع نطاق عملهن في لومبارديا وفينيتو.

ولكن لم يتبق لها الآن سوى القليل لتعيشه، على الرغم من أنها لا تزال صغيرة. مرضت في مانتوفا، ومن هناك عادت إلى بريشيا لتموت هناك، فرقدت بعطر القداسة في 15 ديسمبر1855م عن عمر يناهز الثانية والأربعين، أعلنها بيوس الثاني عشر قديسة في عام 1954، ما زالت رفاتها محفوظة في منزل الأم في بريشيا.