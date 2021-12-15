الأربعاء 15 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

وزير الداخلية يسمح برد الجنسية المصرية لـ12 مواطنا

وزير الداخلية
وزير الداخلية

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، قرار اللواء شريف توفيق، وزير الداخلية، رقم 2175 لسنة 2021، بردّ الجنسية المصرية لـ12 شخصًا.

وتقدم جريدة الدستور، خدمة للقراء لتسهيل المعلومات والإجراءات القانونية والحكومية عليه بشأن استخراج الأوراق الحكومية ومنها شروط الحصول على الجنسية المصرية للأجانب:

- شراء عقار مملوك للدولة

- إنشاء مشروع استثماري

- إيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة أو كوديعة في حساب خاص بالبنك المركزي.

- يُقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى الفئات الآتية أجانب ذوى إقامة خاصة أو أجانب ذوى إقامة عادية، أو أجانب ذوى إقامة مؤقتة.

- تقديم الطلب في مجلس الوزراء أو على موقعها الإلكتروني بعد سداد 10 آلاف دولار أو ما يعادلها بالجنيه المصري، ويمنح طالب التجنس حق الإقامة المؤقتة لمدة 6 أشهر واسترداده في حالة الرفض.

- الموافقة من اختصاص رئيس مجلس الوزراء، وممثلين عن وزارات "الخارجية والداخلية".

مستند
مستند
الجريدة الرسمية وزير الداخلية الجنسية المصرية قرار اللواء شريف توفيق

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