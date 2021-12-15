تفاصيل مؤتمر جامعة الأزهر «تغير المناخ التحديات والمواجهة»

تنظم جامعة الأزهر، اليوم الأربعاء المؤتمر الصحفي التحضيري للإعلان لمؤتمرها الدولي الثالث للبيئة والتنمية المستدامة والذي يقام تحت عنوان: «تغير المناخ التحديات والمواجهة» خلال الفترة من 18 إلى 20 من ديسمبر الجاري، بمشاركة خبراء من جميع أنحاء العالم.

وكشفت جامعة الأزهر عن محاور المؤتمر متعلقة بالتغيرات المناخية؛ ومن أبرزها: جلسة بعنوان: «دور القيادات الدينية والروحية في مواجهة قضايا التغيرات المناخية»، و«دور مؤسسات المجتمع المدني المصرية في مجابهة النوازل والكوارث المترتبة على التغيرات المناخية»، إضافة إلى «دور علوم وتكنولوجيا الفضاء والتغيرات المناخية في ضوء رؤية مصر 2030م»، ويتناول المؤتمر الدولي الثالث أيضًا الحفاظ على الموارد الطبيعية من منظور الشريعة الإسلامية.

وأعلنت الجامعة أن المؤتمر سوف يتناول سبع الجلسات يتحدث فيها فضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وعدد من الوزراء، والعلماء ورجال الدين وعدد من الشخصيات العامة والإعلامية وذلك على النحو الآتى:



الجلسة الأولى "دور القيادات الدينية والروحية في قضايا التغيرات المناخية"



بحضور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ومن المتحدثين: الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر ورئيس المؤتمر، الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور محمد أبو زيد الأمير نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، الأنبا آرميا الأسقف العام والأمين العام المساعد لبيت العائلة المصرية، السفير نيقولاس تفنين سفير الكرسي الرسولي (الفاتيكان)، الدكتور القس أندريا زكي رئيس الطائفة الإنجيلية.



الجلسة الثانية رؤية الدولة المصرية ووزارة البيئة لمجابهة التغيرات المناخية والاستعدادات لمؤتمر “COP 27”

ومن المتحدثين في الجلسة: الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والاقتصاد، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، الدكتور محمد عفيفي القوصى الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة.



الجلسة الثالثة دور مؤسسات المجتمع المدنى المصرية في مجابهة النوازل والكوارث المترتبة على التغيرات المناخية



ومن المتحدثين: الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ورئيس مؤسسة أبو العينين الخيرية، الدكتور على جمعة عضو هيئة كبار العلماء مفتى الجمهورية الأسبق، مصطفی زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري.



الجلسة الرابعة دور الشباب في مصر وإفريقيا لدعم النظم البيئية ومقاومة التغيرات المناخية



من المتحدثين: الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور شريف سيد ممثل فريق “إيناكتس” جامعة الأزهر، اسكويل شايباز الحائز على الجائزة الذهبية للبيئة 2020 م، ستفين سيرز المسئول الإقليمي لتمويل إفريقيا الخضراء، أحمد جابر صيام مؤسس مبادرة سطح أخضر، حسام الدين محمود أحمد الأمين العام لمبادرة مليون شاب للتكيف المناخي.

الجلسة الخامسة دور الدول في قضايا التغيرات المناخية (شركاء التمويل المناخي)



ومن المتحدثين: الدكتورة غادة والى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، جون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون التغير المناخي، الدكتور فاروق الباز مدير مركز الاستشعار عن بعد في جامعة بوسطن، السفير جوناثان كوهين سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، السفير فرانك هارتمان السفير الألماني بالقاهرة.



الجلسة السادسة دور المؤسسات الدولية في قضايا التغيرات المناخية (شركاء التمويل المناخي 2)



ويتحدث فيها كل من الوزيرة نادية مكرم عبيد المدير التنفيذي لمركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا ، والدكتور ألكسندر سوليجا مدير المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) بمصر، وبكرى سعيد رئيس اتحاد الجامعات الإفريقية، وعبد الحكيم العوار نائب رئيس مؤسسة الفاو وممثل الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، وفابيو جرازي مدير وكالة التنمية الفرنسية، وراندا أبو الحسن من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وباسل الخطيب ممثل اليونيدو (مؤسسة تنمية الصناعات للأمم المتحدة)، ولاسيليا ريد مدير بعثة وكالة التنمية الدولية الأمريكية، والدكتور مصطفى الشربيني رئيس مبادرة مليون شاب للتغير المناخي.



الجلسة السابعة "دور الإعلام والشخصيات العامة والمشاهير في دعم قضايا البيئة ومواجهة التغيرات المناخية"



ومن المتحدثين كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وعبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وضياء رشوان نقيب الصحفيين ورئيس هيئة الاستعلامات، وعبد الرازق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية، والفنان محمد صبحي، والفنان محمد ثروت، والكاتب الصحفي عماد الدين حسين، والإعلامي شريف عامر.

