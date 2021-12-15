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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 15-12-2021

أسعار العملات
أسعار العملات

حافظت أسعار العملات الأجنبية على استقرارها  مقابل الجنيه المصري  اليوم الأربعاء 15-12-2021، في الأسواق المحلية وفقًا للتحديثات الأخيرة التي أفادت بها البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المصري.

 

أسعار العملات الأجنبية فى السوق المصرى اليوم الأربعاء 15-12-2021

 

وسجل سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري داخل البنوك وشركات الصرافة 15.62 جنيه، و15.66 جنيه للشراء، وتراوحت أسعار البيع بين 15.72 جنيه، و15.74 جنيه، بالسوق المصرية. 

وجاء  سعر صرف اليورو  أمام الجنيه المصري، عند 17.62 للشراء، و17.83 جنيه للبيع. 

كما استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري عند 20.60 جنيه للشراء، 20.80 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك المركزي المصري .

 

ووصل سعر الدولار الأسترالي اليوم إلى  حوالي 11.299 جنيه للشراء، و11.299746 جنيه للبيع بينما بلغ سعر الـ100 ين ياباني، مقابل الجنيه المصري اليوم، 13.7463جنيه للشراء، و13.856854 جنيه للبيع، وسجل سعر الكرون السويدي مقابل الجنيه المصري اليوم نحو 1.729 جنيه للشراء، و1.742461جنيه للبيع.

 

وبالنسبة لعملات الدول العربية فجاءت على النحو التالي: 

شهد  سعر صرف الدينار الكويتى اليوم  استقرارا كبيرا أمام الجنيه المصرى، عند 49.20 جنيه للشراء، و52.01 جنيه للبيع. 

وحافظت مستويات سعر الريال السعودي، على استقراره مقابل الجنيه المصري ليسجل المتوسط 4.175 جنيه للشراء، و4.201 جنيه للبيع، طبقًا لآخِر تحديث للبنك المركزي المصري. 

وبلغ سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري اليوم  40.4174 جنيه للشراء، و41.748448 جنيه للبيع. 

فيما بلغ سعر الريال القطري في السوق المحلي المصري اليوم سعر  4.0175 جنيه للشراء، و4.322869 جنيه للبيع وسجل سعر الريال العماني في السوق المحلي  39.6994 جنيه للشراء، و40.884179 جنيه للبيع.

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وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

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