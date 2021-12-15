الأربعاء 15 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

رحلة حسن أكبر نحات فى دمياط.. يبدع فى تشكيل الخشب للوح فنية

حسن علي سعد
حسن علي سعد

سلك الرجل الثمانيني من عمره نحت الخشب منذ طفولته فاعتاد على تحويل الخشب منذ طفولته لقطع فنية جمالية، وبرع في نحت الخشب للوح فنية، وترك مهنة الزراعة لتحقيق حلمه وتطوير ذاته في مجال النحت. 

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حسن علي سعد
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أعمال حسن علي سعد

رحلة حسن أكبر نحات في دمياط

يقول حسن علي سعد، ذو الـ٨٧ عاما: "تركت الزراعة عشان أطور نفسي بقالي أكثر من ٦٠ عاما في المهنة والموضوع كان هواية وبدأت أشتغل في حفر الخشب في البداية وبعد كدة بدأت أشكل الخشب وكنت بعشق رائحة الخشب وأولوانه".

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حسن علي سعد

يروي الحاج حسن، أن شغله مشهور في محافظة دمياط، ويحب الإتقان في عمله، حيث يقول: "شغلي هاند ميد من الألف للياء بدون أي مساعده من أي شخص ولا أي آلة حديثه حرفيا بحاول أحول قطعة الخشب بين إيدي لتحفة فنية".

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حسن علي سعد

حسن: بدأت أصدر أعمالي لخارج مصر 

نفذ الرجل الثمانيني أعمال فن كتيرة على مدار عمره، يقول "بدأت أصدر أعمالي لخارج مصر من فترة وفي أشخاص من دول مختلفة كان نفسهم يقابلوني ويتأكدوا إني اللي نفذت الشغل ده وقد إيه كانوا منبهرين بيه وأنا مش ببالغ بس حقيقي أنا فخور جدا بنفسي".

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أعمال حسن علي سعد

تمنى الحاج حسن، أن تظل دمياط معروفة ومشهورة بالأخشاب، منوها بأنه يبدع في اللوح من وحي خياله، ويتمنى أن تصبح أعماله براند مشهور في جميع بلدان العالم.

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أعمال حسن علي سعد

لم يبال حسن بالصعوبات التي تعرض لها في بداية عمله والتحديات بل عمل على تخطيهم وظل متمسكا بحلمه، وكانت أسرته الداعم الأساسي له، فوجد ذاته بنحت الخشب وكان يحتاج لكثير من الوقت ليشكل الخشب، ويدقق حتى يضيف لمسات جمالية وفنية. 

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أعمال حسن علي سعد
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أعمال حسن علي سعد
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أعمال حسن علي سعد
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أعمال حسن علي سعد
الرجل الثمانيني نحت الخشب تحويل الخشب قطع فنية جمالية نحت الزراعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

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