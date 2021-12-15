الأربعاء 15 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إعدام 72 شيشة بالمحلة

إعدام شيش بالمحلة
إعدام شيش بالمحلة

قرر اللواء حسين لبيب عطية، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، تشكيل لجنة لإعدام الشيش التى يتم مصادرتها برئاسة المهندس عبد المجيد كامل سكرتير ديوان المحلة، وتضمن مديرى إدارات الشئون القانونية والمالية والتفتيش المالى والإدارى والأمن، وذلك للإشراف على إعدام تلك المصادرات.

وفى إطار أعمال اللجنة، شهد اللواء حسين لبيب أعمال اللجنة المشكله لإعدام المصادرات، حيث تم إعدام ٧٢ شيشة اليوم. 

وأكد رئيس المدينة أن جميع مصادرت الشيش سيتم إعدامها من خلال اللجنة وأن مصادرة هذه الشيش تأتى فى إطار الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

محافظ الغربية يتابع حملات النظافة المكثفة بالمحلة الكبرى

و‏شهد مركز ومدينة المحلة الكبرى حملات مكثفة للنظافة والتجميل وتحسين الخدمات والمرافق، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، حيث يأتي ذلك ضمن الأعمال اليومية التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين.

وشنت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى حملة مكثفة داخل قرى المركز تحت إشراف اللواء حسين لبيب، حيث قامت الوحدة المحلية بالجابرية بحملة نظافة لإزالة التجمعات أمام القرى وحول المدارس ومتابعة أعمال المتعهد لنقل القمامة، كما تم رفع كافة المخلفات بطريق الجابرية - المحلة وطريق المقابر وأمام عزبة البغداد، في حين قامت الوحدة المحلية بسامول بحملة نظافة لطريق المحلة - سامول بدايةً من كوبري دمتنو وحتى كوبري الشامي مع استمرار حملات النظافة بمنطقة السوق وشوارع القرية وبجوار مدرسة صيام بندق.

إعدام شيشة بمدينة المحلة اطار الإجراءات الاحترازية فيروس كورونا المستجد الحد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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