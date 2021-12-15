رئيس حى المطرية: رصف الشارع الفاصل بين كنيسة العائلة المقدسة و«شجرة مريم»

تفقد اللواء حسام لبيب، رئيس حي المطرية، بدء أعمال رصف الشارع الفاصل بين كنيسة العائلة المقدسة وشارع "شجرة مريم"، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، وتنفيذًا لتوجيهات إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية.

يذكر أن اللواء حسام لبيب، رئيس حي المطرية، تابع الإنشاءات الجاري تنفيذها، بمخزن الحي الجديد في منطقة "المسلة"، موجهًا بسرعة تنفيذ الأعمال وفق جدولها الزمني.

وخلال متابعته، تفقد رئيس حي المطرية عددًا من المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق الحي، منها مشاريع الصرف الصحي وتغيير البنية التحتية ببعض الشوارع، ومنها "المطراوي".

كما تابع حسام لبيب، حملة لرفع الإشغالات من مناطق وشوارع "ترعة الجبل، الخارجة، عزت باشا، التروللي، المشروع"، وتم رفع الإشغالات وتحرير محاضر للمخالفين وإيداع الحرز محزن الحي.

وفي سياق آخر، نفذت الأجهزة التنفيذية لحي غرب مدينة نصر، حملة لإغلاق المحال المخالفة بشارع "عبد الله العربي"، وذلك لإدارتها بدون ترخيص، يأتي ذلك، تنفيذًا لتعليمات ميرفت مطر، رئيس حي غرب مدينة نصر.

كما كلفت رئيسة حي غرب مدينة نصر، بتنظيم حملة أخرى، لمراجعة تراخيص البناء، وتمكنت الحملة، من إيقاف أعمال بناء مخالف بالعمارة ٣ بانوراما الجبل الأخضر، وذلك بالتنسيق مع قسم شرطة منشأة ناصر وتم اتخاذ الإجراءات القانونيه ضد المخالف.

وقادة رئيس حي غرب مدينة نصر، حملة لإعادة فتح الجراجات المغلقة، بالتنسيق مع شرطة المرافق بالحي، وتم خلال الحملة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وتحرير المحاضر اللازمة لهم.