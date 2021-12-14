محافظ قنا: خطوات جادة نحو بدء العمل فى مدينة الأمل

تابع اللواء أشرف الداودى محافظ قنا أعمال تمهيد الطرق وفتح الشوارع ورفع ودمك الأتربة بمدينة الأمل فى مركز نجع حمادى وذلك للاطمئنان على معدلات التنفيذ وانتظام سير العمل.

رافقه الأستاذ عبداللاه خبير رئيس مدينة نجع حمادى وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأوضح "الداودى" أن المحافظة خطت خطوات جادة نحو بدء العمل فى مدينة الأمل حيث تم إسناد أعمال تمهيد الطرق وفتح الشوارع ورفع ودمك الأتربة إلى الهيئة العربية للتصنيع، مؤكدا أن العمل يجرى على قدم وساق بهدف الانتهاء منها فى أسرع وقت ممكن حتى يتسنى للمستحقين بدء الأعمال الإنشائية الخاصة بوحداتهم السكنية، مؤكدا أن ملف مدينة الامل يحظى بمتابعة وإشراف مباشر من سيادته.

وأكد المحافظ أنه فور انتهاء الهيئة العربية للتصنيع من تمهيد الطرق الرئيسية والفرعية وفقا للإحداثيات الخاصة بها سوف تبدأ شركات المرافق فى بدء أعمال البنية التحتية ( مياه شرب، صرف صحى، كابلات الكهرباء، غاز طبيعى، تليفونات ) موجها بضرورة إعداد تقرير نصف شهرى مُوضح به مراحل تقدم العمل وما إذا كانت هناك معوقات تعرقل انتظام معدلات التنفيذ حتى يتسنى للأجهزة المعنية التدخل لحلها بشكل فورى.

وكان قد شارك اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أبناء المحافظة من ذوى الهمم احتفالهم باليوم العالمي لذوى الاحتياجات الخاصة الذي نظمته مؤسسة التأهيل الاجتماعى لذوي الإعاقة بقاعة السندريلا، وذلك بحضور العميد أحمد عوض المستشار العسكرى للمحافظة و حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى وعدد من القيادات التنفيذية ورجال الدين الإسلامى والمسيحي وممثلي الجمعيات الأهلية المشاركة فى الاحتفال وأهالى ذوى الاحتياجات الخاصة.

وقدم محافظ قنا التهنئة للحضور بمناسبة قرب حلول العام الميلادى الجديد، داعيا الله أن يحمل هذا العام كل الخير والتوفيق لنا جميعا، ولمصر العزيزة دوام الاستقرار والأمان والتقدم، معربا عن سعادته، لمشاركة ذوى الاحتياجات الخاصة الاحتفال السنوى باليوم العالمى الخاص بهم، مشيرا إلى أن هذا الحفل أصبح تقليدًا سنويا نحرص على تنظيمه ليتيح لنا الفرصة لنجدد اللقاء والتواصل معكم، ونحتفى بكم بالشكل الذى يليق بما تقدمونه من عمل وعطاء، وإرادة وعزيمة نستلهم منها الأمل والعمل من أجل رفعة شأن مصر وبناء مستقبلها وفق ما نحلم به جميعا.