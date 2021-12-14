الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

6.1 مليار جنيه إجمالي الضرائب والرسوم المحصلة بجمارك الإسكندرية خلال نوفمبر

الشحات غتوري
الشحات غتوري

استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة؛ بما يساعد فى تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام فى استقرار الأسعار.
تلقى الوزير تقريرًا من الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية، أفرجت خلال شهر نوفمبر الماضى عن مشمول 14 ألفًا و135 شهادة جمركية، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، والبضائع العامة، منها: الخيوط، والمنسوجات، والأجهزة الكهربائية، وأجهزة الاستقبال، والبلاستيك، والمنتجات البترولية.
وأضاف التقرير، أن الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن شهادات الوارد بلغت مليارًا و471 مليونًا و620 ألف جنيه، بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة 3 مليارات و606 ملايين و252 ألف جنيه، وبلغت الرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات مليارًا و83 مليونًا و56 ألف جنيه.
أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك الاسكندرية، قامت خلال شهر نوفمبر الماضى، بتصدير مشمول 5024 بيانًا جمركيًا بقيمة بلغت 21 مليارًا و978 مليونًا و344 ألف جنيه، لأصناف متعددة من السلع والبضائع العامة، منها: الرمال الطبيعية، والعصائر، ومستحضرات التجميل، وعلف الدواجن، تم تحصيل رسم صادر عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بمبلغ مليون و237 ألف جنيه.
وأشار إلى أن إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الإسكندرية، بلغت 6 مليارات و167 مليونًا و37 ألف جنيه.

ونوه بأن إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الإسكندرية بلغت 6 مليارات و167 مليونًا و37 ألف جنيه.

وذكر أن إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الإسكندرية بلغت 6 مليارات و167 مليونًا و37 ألف جنيه.

افراج المركزى تحصيل مجتمع الضرائب بيان إمام لوز الكهرباء اجراءات

رئيس التحرير

وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

الأكثر قراءة

مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة

السيسى يوجه «الأعلى للجامعات» بتعزيز رعاية النوابغ وتسهيل إعداد البحوث

بينها مصر.. مشاركة 6 دول فى نهائى تحدى إفريقيا لإنترنت الأشياء بدبى

مصر تتعاون مع «أسترازينيكا» لتوريد عقار «إيفوشيلد» المضاد لكورونا

الرئيس السيسي يؤكد حرص الدولة على الارتقاء بمستوى الجامعات الحكومية

سريع.. رابط موقع تسجيل لقاح كورونا للطلاب والموظفين والمسافرين 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هرم أسترالي.. توثيق التراث البشري.. لعنة الجمال والخراب

أحمد سعد زايد

الحاقدون على حضارتنا المصرية

منى رجب

ارتباك فى الافتتاح ومذيعة غير موفقة وفقرة كوميدية مقحمة

محمود خليل

«السقّا مات».. وعاشت الحنفية

مؤمن المحمدي

أوديسا الروسى

جمال-أسعد

فساد وسنينه

القس. رفعت فكرى

فى ذكرى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان

لواء.حمدى البطران

الفرنسى والجارية.. " ٢ "

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيًا من الضفة الغربية

شركة NSO الإسرائيلية تدرس إغلاق برنامج التجسس "بيجاسوس".. ما التفاصيل؟

السعودية: مستعدون للتطبيع مع إسرائيل بشرط تنفيذ مبادرة السلام العربية