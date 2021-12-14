محلل ليبي لـ«الدستور»: توقعات بتأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة 24 ديسمبر

قال المحلل السياسي الليبي فرج فركاش إن الانتخابات الليبية ذاهبة للتأجيل، لعدة أسباب أهمها عدم الفصل في القائمة النهائية، التي من المفترض أنها كانت تصدر يوم السابع من ديسمبر الجاري، لكن تم تأجيلها أوتعديلها من قبل أعضاء مجلس النواب، بسبب دخول شخصيات كان من غير المتوقع دخولها القائمة النهائية، لذا اجتمع المجلس، الثلاثاء الماضي، ليشكل لجنة لرمي الكرة في ملعب المفوضية حتى تعلن التأجيل.

وأضاف في تصريحات لـ"الدستور" أن تعطيل نشر القوائم النهائية انعكس بدوره على موعد بدء فترة الدعاية الانتخابية والتي تحتاج إلى 20 يوما أو شهر ولا يفصلنا عن 24 ديسمبر سوى أسبوعين.

فيما أكدت السفارة الأمريكية بطرابلس، الإثنين، دعمها الكامل لجهود مساعدة الليبيين على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية سلمية وحرة ونزيهة شاملة وذات مصداقية تمهّد الطريق لمستقبل موحد ومستقر لليبيا.

ورحبت السفارة الأمريكية، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الليبية، بوصول المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا ستيفاني وليامز، إلى العاصمة الليبية طرابلس.

كانت بعثة الأمم المتحدة قد أعلنت، في وقت سابق، وصول ستيفاني وليامز إلى طرابلس؛ لقيادة جهود المساعي الحميدة والوساطة والعمل مع الجهات الفاعلة الليبية والإقليمية والدولية لمتابعة تنفيذ المسارات الثلاثة للحوار الليبي- الليبي ودعم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

ورحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بوصول ستيفاني وليامز، وقالت إن المستشارة الخاصة، وليامز، ستتولى وبالتنسيق الوثيق مع البعثة قيادة جهود المساعي الحميدة والوساطة والعمل مع الجهات الفاعلة الليبية والإقليمية والدولية لمتابعة تنفيذ المسارات الثلاثة للحوار الليبي- الليبي ودعم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، والعمل مع الأطراف الليبية الفاعلة لمساعدتها في المحافظة على الزخم الذي تحقق حول الانتخابات الوطنية وتجسد في الإقبال غير المسبوق على تسجيل الناخبين ونجاح توزيع بطاقات الناخبين وتسجيل عدد كبير من المرشحين الرئاسيين والبرلمانيين.