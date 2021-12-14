تعافي 40 طالبًا من التسمم في واقعة مدرسة «صلاح الدين الأيوبي»

وصلت الحصيلة النهائية في واقعة إصابة عدد من تلاميذ مدرسة صلاح الدين الأيوبي الابتدائية بمركز منشأة القناطر، شمال الجيزة، بحالة من الإعياء بسبب الوجبات المدرسية إلى 47 تلميذًا.

وتبين أن التلاميذ نقلوا إلى مستشفى مبارك للعلاج، لافتًا إلى تماثل 38 للشفاء ومغادرتهم مع إنهاء إجراءات 7 آخرين ليصل إجمالي المتعافين 40 تلميذًا، وأن حالتين تخضعان للإشراف الطبي بالعناية المركزة وهما كنزي سمير وحبيبة جمال، للتأكد من تعافيهما من آثار حالة الإعياء التي إصابتهما.

وسحبت إدارة الطب الوقائي عينات من المواد التي تناولها التلاميذ للوقوف على سبب حالة الإعياء.

البداية تعود إلى تلقي العميد عمرو البرعي رئيس قطاع أكتوبر إشارة من إدارة شرطة النجدة بوجود حالات مغص وقيء لعدد من تلاميذ إحدى المدارس بقرية وردان.

التحريات الأولية التي أشرف عليها العقيد علي عبد الكريم مفتش فرقة شمال أكتوبر، وأجراها المقدم إكرامي البطران، رئيس مباحث منشأة القناطر، توصلت إلى إعياء 47 تلميذًا، إثر تناولهم عصيرًا "تفاح" وبسكويت يشتبه في عدم صلاحيته.

تم نقل التلاميذ المصابين إلى مستشفى مبارك لتلقي العلاج اللازم، وغادر بعضهم بعد تماثلهم للشفاء. وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتلقت مديرية أمن الجيزة إخطارًا من المستشفى بوصول عدد من تلاميذ مدرسة ابتدائية دائرة مركز منشأة القناطر بالجيزة مصابين بحالة إعياء، فور إخطار اللواء رجب عبد العال، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة الانتقال لفحص الواقعة.

تبين من الفحص والتحريات أنه عقب تناول التلاميذ الوجبة المدرسية، خلال اليوم الدراسي أصيب أكثر من 20 تلميذًا بحالة إعياء مفاجئة وتم نقلهم إلى المستشفى وتم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم، وتحرر المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.