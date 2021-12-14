«التعليم» تواصل التسجيل الإلكتروني لطلاب الشهادة الإعدادية

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، لليوم الثالث على التوالي، إتاحة التسجيل الإلكتروني أمام طلاب الشهادة الإعدادية، لملء استمارة التقدم لامتحانات العام الدراسي الحالي 2021/2022، وحتى الإثنين 20 ديسمبر الجاري.

وحددت وزارة التربية والتعليم الأوراق المطلوبة لطلاب الصف الثالث الإعدادي لعمل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢م ، وتمثلت الأوراق في التالي:

١- صورة للطالبة بخلفية بيضاء

٢- صورة شهادة الميلاد

٣ - صورة بطاقة ولي الأمر

٤ - حافظة بلاستيك

٥- صورة من إيصال سداد رسوم دخول الامتحانات

وطالبت وزارة التربية والتعليم جميع طلاب الشهادة الإعدادية، بسرعة الانتهاء من بتسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم للامتحان للعام الدراسي الحالي وذلك من خلال الرابط التالي ( moeregister.emis.gov.eg)، وشددت على ضرورة التأكد من صحة البيانات المسجلة لهم على قاعدة البيانات قبل التسجيل.

وطالبت الوزارة الطلاب أنه فى حالة وجود أي أخطاء تقوم المدرسة بإجراء التعديلات اللازمة فورا من خلال الاستمارة الإلكترونية للطلاب.

جدير بالذكر، أن التسجيل الإلكتروني بدء من خلال الموقع الإلكتروني المشار إليه باستخدام البريد الموحد للطلاب وذلك بداية من يوم الأحد الموافق 2021/12/12.