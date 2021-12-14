قلق فى إسرائيل حيال حالات «أوميكرون» مجهولة المصدر رغم قيود السفر

قالت قناة "كان" الإخبارية الإسرائيلية، إن مسؤولي الصحة في إسرائيل يُلاحظون بقلق انتشار إصابات فيروس أوميكرون ولكنهم لا يعلمون مصدر هذا الانتشار رغم الجهود المبذولة والقيود المفروضة على السفر.



ونقلت القناة عن مصدر في الوزارة قوله "من الممكن أن يكون قد انتشر على نطاق أوسع مما كنا نعتقد".



وبحسب القناة فهناك ما يتراوح بين 5 و9 حالات من أوميكرون مجهولة المصدر.



وقالت القناة إن مسؤولي وزارة الصحة يخشون أن تشهد إسرائيل 15 ألف حالة يوميا إذا خرج المتحور الجديد "أوميكرون" المُعدي جدًا عن السيطرة.



وتكمن خطورة المتحور الجديد في أنه يحمل على غلافه الخارجي عددًا كبيرًا من الطفرات وهو ما يُصعب على الجهاز المناعي التصدي له.

و تم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.