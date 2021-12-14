الأقمار الصناعية تكشف حجم كارثة الأعاصير فى أمريكا

بعد أيام قليلة من الكارثة المفجعة التى شهدتها الولايات المتحدة نتيجة الأعاصير التى اجتاحت العديد من الولايات ومنها ولاية كنتاكى وخلفت الكثير من الخسائر البشرية والمادية، نشرت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن شركة ماكسار تكنولوجيز الأمريكية المتخصصة فى التصوير بالأقمار الصناعية، صور توثق حجم الدمار الذي سببته سلسلة من الأعاصير المدمرة، التي ضربت ولايات أمريكية على مدار الأيام القليلة الماضية.

يجدر الإشارة إلى أن ما لايقل عن 64 شخصا، منهم 6 أطفال، لقوا حتفهم في ولاية كنتاكي، بعد أن اجتاحت سلسلة من الأعاصير 6 ولايات، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن الاف السكان.

وقال حاكم كنتاكي آندي بشير فى تصريحات سابقة، إنه يتوقع أن يرتفع عدد الضحايا مع استمرار البحث بين الأنقاض في مناطق تعرضت لتدمير كامل.

وتابع بشير "ربما تمر أسابيع قبل أن نحصي أعداد القتلى أو نقدر مستويات الدمار، مضيفا أن أعمار الضحايا تراوحت بين 5 أشهر و86 عاما، وأن 105 أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين".

وعمل الجيران والمتطوعون فى ولاية كنتاكى على إيواء وإطعام وتقديم أي مساعدة أخرى، لأولئك الذين صاروا بلا مأوى بسبب الأعاصير.

كما لقى 6 عمال حتفهم في مخزن لشركة أمازون في ولاية إيلينوي، بعد أن انهار المبنى بسبب قوة الإعصار.

شركة أمازون

وقال حاكم كنتاكي إن أكثر من 300 من أفراد الحرس الوطني، بدعم من العشرات من موظفي الولاية، انتقلوا من منزل إلى اخر، ورفعوا الأنقاض ووزعوا الإمدادات على السكان.

وفى وقت سابق من اليوم، أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أنه من المتوقع أن يتجاوز عدد القتلى من الأعاصير التي اجتاحت مئات الأميال وضربت 5 ولايات أمريكية في نهاية هذا الأسبوع 100 قتيل في ولاية كنتاكي وحدها، مع وجود العشرات في عداد المفقودين، بينما تتدافع الأطقم للبحث عن حطام.



وتابعت أنه يُعتقد أن أحد الأعاصير التي اجتاحت 4 ولايات من الـ5 المتضررة على مدى 4 ساعات من الدمار الليلي كان لها أطول مسافة لإعصار في تاريخ الولايات المتحدة ، تاركة الدمار والموت والبحث المحموم من قبل الناجين للعثور على الأسرة والمأوى، من أركنساس إلى كنتاكي.