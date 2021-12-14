«غرفة السياحة»: انتهاء تدريب 1137 سائق حتى نوفمبر 2021

كشف تقرير غرفة شركات السياحة لعام 2021 إن إجمالي أعداد السائقين المتدربين بدورة اليوم الواحد خلال 2021 بلغ 1137.

وأشارت الغرفة إلى أن هذه الدورات تمت خلال نقــل تجــارب الــدول الرائــدة ســياحيا فيما تطبقــه مــن دورات ودراســات للقائميــن علــى إدارة الأســطول والأخــذ بالتكنولوجيــا الحديثــة مــن خــال عمـل دورات تدريبيـة وتنميـة مهـارات قائـدي المركبـات الســياحية، لافتة إلى اســتمرار تقديــم الدعــم لتدريــب الســائقين (الدرجــة الأولـى – الدرجـة الثانيـة – الدرجـة الثالثـة) مـن خـلال المنظومـة الإلكترونية (موقـع خدمات النقل السـياحي) بالتعـاون مـع وزارة السـياحة والاتحاد المصـري للغـرف الســياحية الممثل في (المركــز المصــري للقيــادة الأمنــة) فــي إطــار حــرص الغرفــة والــوزارة فــي التيســير علــى شــركاتها وســرعة تســجيل ســائقيها.

وكشفت الغرفة أن إجمالي سائقين شركات السياحة الذي تم إنجاز تدريبهم (الدورة النظرية) حتى تاريخ نوفمبر 2021 1679 سائق، وإجمالــي المبالــغ التــي تــم صرفهــا لتدريـب قائـدي المركبـات السـياحة لهـذا العــام بلغ نحو 654810 جنية مصري.