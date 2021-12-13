الإثنين 13 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

صرف دعم «تكافل وكرامة» وإنقاذ مشرد.. أبرز أنشطة «التضامن» اليوم

نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن

أجرت وزارة التضامن الاجتماعي، الاثنين، عددًا من الأنشطة على مدار الـ24 ساعة الماضية، تستعرضها «الدستور» في السطور التالية:

 «التضامن» تبدأ صرف الدعم «تكافل وكرامة».. الأربعاء

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لصرف الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، بعد غد الأربعاء 15 ديسمبر الجاري.
وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنه تم تشكيل غرفة عمليات للصرف من ماكينات الصرف المنتشرة على مستوى الجمهورية لأكثر من 3.8 مليون مستفيد بقيمة إجمالية تزيد على المليار ونصف المليار جنيه شهريًا.

https://www.dostor.org/3654435


 مصاب بجلطة في المخ.. إنقاذ مسن بلا مأوى بمحطة سيدي جابر في الإسكندرية

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فريق البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى بالإسكندرية، بسرعة بحث الشكوى الواردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، والتي أشارت إلى وجود مواطن مسن بلا مأوى يدعى " م. ر. أ "  يبلغ من العمر 64 عامًا ، وذلك بمحطة سيدي جابر، علمًا بأن المواطن ليس لديه القدرة على الحركة ويظهر عليه علامات المرض والإرهاق الشديدين.

https://www.dostor.org/3654546


 بدء تنفيذ دليل تنمية مهارات الأطفال المعرضين للتسرب من التعليم بالأسمرات

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي، في إطار توجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي باتباع سياسات حماية الأطفال، وتحسين جودة الخدمات لمراكز الطفل العامل مع اعتبار المصلحة الفضلى للطفل، في تنفيذ وتطوير دليل تنمية المهارات الحياتية للأطفال المعرضين للتسرب من التعليم وتطبيقه في منطقة الأسمرات، على أن يتم التوسع في مناطق روضة السيدة والمحروسة وغيرها من المناطق المنقول إليها سكان المناطق غير الآمنة.
https://www.dostor.org/3654659


 «التضامن» تحدد شروط الحصول على قروض لمشروعات الأسر المنتجة

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن قيمة القروض لمشروعات الأسر المنتجة المنفذة من الجمعيات تتراوح ما بين 3 آلاف جنيه و 10 آلاف جنيه.

https://www.dostor.org/3654996

وزيرة التضامن وزيرة التضامن الاجتماعي رئاسة مجلس الوزراء وزارة التضامن نيفين القباج وزارة التضامن الاجتماعي منظومة الشكاوى تكافل وكرامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

الأكثر قراءة

فعّال.. رابط تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة بالرقم القومي فقط

مصدر أمنى ينفى القبض على والد عبدالله الشريف

خريطة وفرص سقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة

سريع.. رابط موقع تسجيل لقاح كورونا للطلاب والموظفين والمسافرين 2022

«مسجل خطر وسيدة».. القصة الكاملة للتسريب المفبرك لإحدى مؤسسات الدولة

قيس سعيد: مواصلة تعليق عمل البرلمان حتى تنظيم انتخابات جديدة فى تونس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سعد زايد

الحاقدون على حضارتنا المصرية

منى رجب

ارتباك فى الافتتاح ومذيعة غير موفقة وفقرة كوميدية مقحمة

محمود خليل

«السقّا مات».. وعاشت الحنفية

مؤمن المحمدي

أوديسا الروسى

جمال-أسعد

فساد وسنينه

القس. رفعت فكرى

فى ذكرى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان

لواء.حمدى البطران

الفرنسى والجارية.. " ٢ "

لواء. محسن الفحام

كيف تصنع قائدًا

صور

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تضع المملكة المتحدة والدنمارك على قائمة كورونا الحمراء

فلسطين: نريد إجراءات دولية قادرة على وقف الاستيطان والتطهير العرقى بالقدس

سر اجتماع الـ 4 ساعات.. تفاصيل زيارة نفتالى بينيت إلى الإمارات