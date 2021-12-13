صرف دعم «تكافل وكرامة» وإنقاذ مشرد.. أبرز أنشطة «التضامن» اليوم

أجرت وزارة التضامن الاجتماعي، الاثنين، عددًا من الأنشطة على مدار الـ24 ساعة الماضية، تستعرضها «الدستور» في السطور التالية:

«التضامن» تبدأ صرف الدعم «تكافل وكرامة».. الأربعاء

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لصرف الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، بعد غد الأربعاء 15 ديسمبر الجاري.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنه تم تشكيل غرفة عمليات للصرف من ماكينات الصرف المنتشرة على مستوى الجمهورية لأكثر من 3.8 مليون مستفيد بقيمة إجمالية تزيد على المليار ونصف المليار جنيه شهريًا.

https://www.dostor.org/3654435



مصاب بجلطة في المخ.. إنقاذ مسن بلا مأوى بمحطة سيدي جابر في الإسكندرية

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فريق البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى بالإسكندرية، بسرعة بحث الشكوى الواردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، والتي أشارت إلى وجود مواطن مسن بلا مأوى يدعى " م. ر. أ " يبلغ من العمر 64 عامًا ، وذلك بمحطة سيدي جابر، علمًا بأن المواطن ليس لديه القدرة على الحركة ويظهر عليه علامات المرض والإرهاق الشديدين.

https://www.dostor.org/3654546



بدء تنفيذ دليل تنمية مهارات الأطفال المعرضين للتسرب من التعليم بالأسمرات

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي، في إطار توجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي باتباع سياسات حماية الأطفال، وتحسين جودة الخدمات لمراكز الطفل العامل مع اعتبار المصلحة الفضلى للطفل، في تنفيذ وتطوير دليل تنمية المهارات الحياتية للأطفال المعرضين للتسرب من التعليم وتطبيقه في منطقة الأسمرات، على أن يتم التوسع في مناطق روضة السيدة والمحروسة وغيرها من المناطق المنقول إليها سكان المناطق غير الآمنة.

https://www.dostor.org/3654659



«التضامن» تحدد شروط الحصول على قروض لمشروعات الأسر المنتجة

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن قيمة القروض لمشروعات الأسر المنتجة المنفذة من الجمعيات تتراوح ما بين 3 آلاف جنيه و 10 آلاف جنيه.

https://www.dostor.org/3654996