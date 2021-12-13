الإثنين 13 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

العراق ينفي وجود شكاوى حول مضاعفات الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

كورونا في العراق
كورونا في العراق

أعلن العراق، اليوم الإثنين، أن هدف اللقاح المضاد لوباء كورونا ليس منع الإصابة بل تقليل شدة الإصابة بحيث لا تستدعي الدخول للمستشفى وتقليل الوفيات . 

وأكد مدير الصحة العراقية رياض عبد الأمير أن الأولوية في منح الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لكورونا ستكون لفئات الاختطار التي تزداد فيها الوفيات"، مؤكداً أنه "سيتم شمول جميع الفئات بالجرعة الثالثة عندما تتوفر كميات كبيرة من اللقاحات. بحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية العراقية . 

 وأضاف عبدالأمير، أنهم لم يتلقوا أي شكاوى أو تقارير حول مضاعفات الجرعة المعززة.

ونوه إلى أن "إجراءات العراق هي ذاتها والمتمثلة بتشديد الإجراءات الوقائية والاستعدادات اللوجستية في المستشفيات والأهم من ذلك هو زيادة نسبة التطعيم باللقاحات"، لافتاً إلى أن "نسبة تلقي اللقاح المرتفعة في المجتمع هي السبيل الوحيد لدفع أي موجة قادمة".

وأشار إلى أن "هدف اللقاح ليس منع الإصابة بل تقليل شدة الإصابة بحيث لا تستدعي الدخول للمستشفى وتقليل الوفيات"، مشدداً على "أهمية أن يعي المجتمع أهمية اللقاح ويسارع الى مراكز التلقيح لأخذ اللقاح". 

ولفت إلى أن "الوزارة تعتمد على الموقف الوبائي داخل العراق وتراقب التقارير العالمية حول المتحور الجديد أوميكرون"، مشيراً إلى أنه "لم يصدر أي تقرير حتى الآن بأن المتحور أخطر من السلالات السابقة".

وتابع أن "أفضل الأمثلة على ذلك هي بريطانيا حيث بالرغم من كثرة الإصابات التي ازدادت عن الموجات السابقة إلا أن حالات الدخول للمستشفى قليلة والوفيات ايضاً منخفضة، كون المجتمع البريطاني بالأغلبية تم تطعيمه".

وأوضح أن "لقاح فايزر يمكن أن يعطى لكل الملقحين كجرعة ثالثة"، مبيناً أنه "لم ترد إلى وزارة الصحة أي شكوى أو تقارير تشير إلى مضاعفات الجرعة الثالثة".

 وأكد أن "الموجة الثالثة في البلاد انتهت منذ زمن وانخفضت معدلات الإصابة"، لافتاً إلى أن "العراق الآن في مرحلة بين الموجتين ومن المحتمل وجود موجة رابعة في الأيام القادمة".

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