قسطرة مخية تنقذ حياة مريضة من الموت بمركز الطب النفسى فى طنطا

أعلن الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، نجاح فريق طبي بمركز الطب النفسي من إنقاذ حياة مريضة من الموت بإجراء قسطرة مخية لها في عملية ناجحة استغرقت ساعتين.

وأوضح الدكتور أحمد غنيم، عميد طب طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن قسم جراحة المخ والأعصاب ووحدة القسطرة المخية استقبلت سيدة من محافظة دمياط تبلغ من العمر 50 عامًا، تعاني من صعوبة بالرؤية وصداع مستمر نتيجة تمدد شرياني عملاق بالمخ.

وأشاد عميد طب طنطا بالفريق الطبي الذي ضم الدكتور حازم عبد الخالق مدرس القسطرة المخية "رئيسًا"، والدكتور أحمد رويشة "مساعدا"، والدكتور بهاء السطيحة، مشيدًا بجهود رئيس الجامعة د. محمود ذكي، ود. حسن التطاوي المدير التنفيذي للمستشفيات، ود. حسام الصاوى رئيس قسم العصبية والنفسية، ود. أيمن عبدالمقصود رئيس قسم التخدير والعناية المركزة على توفير المناخ الملائم لهذا العمل.

قال الدكتور حازم عبد الخالق، رئيس الفريق الطبي، أنه فور وصول الحالة تم عرضها على الأساتذة بالقسم للاستفادة من طرق العلاج المختلفة، وتم التواصل مع وحدة القسطرة المخية من المجالس الطبية، وتم الاتفاق على إجراء العملية حفاظًا على حياة المريضة.

أوضح رئيس الفريق الطبي، أن العملية أجريت بنجاح وبالمجان على نفقة الدولة، وتم علق التمدد باستخدام ملفات حلزونية ودعامة محولة لمسار الدم، موجهًا الشكر للطاقم الطبي، وطاقم التخدير والذى ضم هديل الصغير "مدرس مساعد"، أماني بدر"معيد"، خديجة البرادعي"طبيب مقيم"، وطاقم التمريض المساعد الذي ضم مبروكة محمد، ندى مصطفى، نوال عادل، دعاء خالد، ومصطفى سلطان "فني".