الإثنين 13 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

قسطرة مخية تنقذ حياة مريضة من الموت بمركز الطب النفسى فى طنطا

مركز الطب النفسي
مركز الطب النفسي في طنطا

أعلن الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، نجاح فريق طبي بمركز الطب النفسي من إنقاذ حياة مريضة من الموت بإجراء قسطرة مخية لها في عملية ناجحة استغرقت ساعتين.

وأوضح الدكتور أحمد غنيم، عميد طب طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن قسم جراحة المخ والأعصاب ووحدة القسطرة المخية استقبلت سيدة من محافظة دمياط تبلغ من العمر 50 عامًا، تعاني من صعوبة بالرؤية وصداع مستمر نتيجة تمدد شرياني عملاق بالمخ.

وأشاد عميد طب طنطا بالفريق الطبي الذي ضم الدكتور حازم عبد الخالق مدرس القسطرة المخية "رئيسًا"، والدكتور أحمد رويشة "مساعدا"، والدكتور بهاء السطيحة، مشيدًا بجهود رئيس الجامعة د. محمود ذكي، ود. حسن التطاوي المدير التنفيذي للمستشفيات، ود. حسام الصاوى رئيس قسم العصبية والنفسية، ود. أيمن عبدالمقصود رئيس قسم التخدير والعناية المركزة على توفير المناخ الملائم لهذا العمل.

قال الدكتور حازم عبد الخالق، رئيس الفريق الطبي، أنه فور وصول الحالة تم عرضها على الأساتذة بالقسم للاستفادة من طرق العلاج المختلفة، وتم التواصل مع وحدة القسطرة المخية من المجالس الطبية، وتم الاتفاق على إجراء العملية حفاظًا على حياة المريضة.

أوضح رئيس الفريق الطبي، أن العملية أجريت بنجاح وبالمجان على نفقة الدولة، وتم علق التمدد باستخدام ملفات حلزونية ودعامة محولة لمسار الدم، موجهًا الشكر للطاقم الطبي، وطاقم التخدير والذى ضم هديل الصغير "مدرس مساعد"، أماني بدر"معيد"، خديجة البرادعي"طبيب مقيم"، وطاقم التمريض المساعد الذي ضم مبروكة محمد، ندى مصطفى، نوال عادل، دعاء خالد، ومصطفى سلطان "فني".

قسطرة مخية تنقذ حياة مريضة الموت بمركز الطب النفسي الجامعى

رئيس التحرير

وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

الأكثر قراءة

فعّال.. رابط تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة بالرقم القومي فقط

إصابة 20 تلميذًا بحالة إعياء عقب تناول الوجبة المدرسية فى منشأة القناطر

«مسجل خطر وسيدة».. القصة الكاملة للتسريب المفبرك لإحدى مؤسسات الدولة

بعد قليل.. «الداخلية» تكشف حقيقة «التسريب المفبرك»

سُكر ورعونة وإهمال.. كريم الهوارى يواجه عقوبة بالسجن 10 سنوات

نظر دعوى بطلان بيع رشوان توفيق فيلا 6 أكتوبر لابنته 29 ديسمبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

أوديسا الروسى

جمال-أسعد

فساد وسنينه

القس. رفعت فكرى

القس رفعت فكرى يكتب: فى ذكرى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان

لواء.حمدى البطران

لواء حمدى البطران يكتب: الفرنسى والجارية.. " ٢ "

لواء. محسن الفحام

كيف تصنع قائدًا

ناهد السيد

الحقيبة السوداء للتعليم

عبدالوهاب داود

فى محبة الأستاذ.. لا تحلموا بتجاوز نجيب محفوظ

وجيه أمين عبدالعزيز

لهذه الأسباب يجب إعادة النظر فى "الطلاق الشفوى"

صور

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

محطة تل أبيب

المزيد

«بنك إسرائيل» يلغى تدابير التيسير الائتمانى المرتبطة بكورونا

وصل رئيس الوزراء الإسرائيلى إلى الإمارات فى أول زيارة له

فلسطين تطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتجمد التوسع الاستيطاني