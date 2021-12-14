من الحر القاتل للسيول.. تدهور الطقس بسبب تغير المناخ في 2021

حطمت الظروف الجوية القاسية في 2021 أرقاما قياسية في مختلف أنحاء العالم ولقي المئات حتفهم

في عواصف وموجات حر وواجه المزارعون الجفاف وفي بعض الحالات أسراب الجراد.

وسجلت حرائق الغابات أرقاما قياسية في الانبعاثات الكربونية في الوقت الذي دمرت فيه غابات ومدنا ومنازل.

وكان تغير المناخ سببًا في تفاقم الكثير من هذه الأحداث ويتوقع العلماء أن تقع المزيد من هذه الكوارث وأسوأ منها مع استمرار ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي خلال العقد المقبل وما بعده.

وفيما يلي بعض الأحداث التي كانت “رويترز” شاهدة عليها في العام الأخير:



فبراير - موجة شديدة البرودة تهب على ولاية تكساس التي تتمتع في العادة بالدفء تسفر عن مصرع 125 شخصا في الولاية وانقطاع الكهرباء عن الملايين وسط درجات حرارة تصل إلى التجمد.

ولم يتوصل العلماء إلى استنتاج فيما إذا كان تغير المناخ سببًا في الطقس المتطرف غير أن ارتفاع درجة الحرارة في الدائرة القطبية الشمالية يتسبب في المزيد من حالات الطقس التي لا يمكن التنبؤ بها

في أنحاء العالم.



فبراير - كينيا ومناطق أخرى في شرق إفريقيا تكافح موجة من أسوأ موجات انتشار الجراد منذ عشرات السنين والجراد يدمر محاصيل وأراضي رعي الماشية، ويقول العلماء إن أنماط الطقس غير العادية المتفاقمة بفعل التغير المناخي خلقت ظروفًا مثالية لتكاثر الجراد.



مارس - تحولت سماء بكين إلى اللون البرتقالي وتوقفت حركة الطيران خلال أسوأ عاصفة رملية تشهدها العاصمة الصينية من عشر سنوات.

وتتوجه أعداد كبيرة من المتطوعين إلى الصحراء كل عام لزراعة الأشجار التي يمكن أن تثبت التربة وتمثل حاجزا لصد الرياح ويتنبأ العلماء بأن التغير المناخي سيزيد مشكلة التصحر سوءا مع تناقص

مستويات الرطوبة بفعل تزايد حرارة الصيف وقلة الأمطار في الشتاء.

يونيو - غرق غرب الولايات المتحدة كله تقريبا في موجة جفاف ظهرت في أوائل 2020. وهجر مزارعون محاصيلهم وأعلن المسؤولون إجراءات استثنائية كما انخفض منسوب المياه في خزان سد هوفر إلى أدنى مستوياته على الإطلاق.

وبحلول سبتمبر أكدت الحكومة الأمريكية أنه على مدار العشرين شهرًا السابقة شهد الجنوب الغربي أقل مستوى من الأمطار منذ أكثر من قرن وربطت بين الجفاف والتغير المناخي.

