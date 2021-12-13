«نختبئ تحت الأرض والطبيعة غاضبة».. 4 مشاهد مرعبة من إعصار أمريكا

إعصار شديد ضرب الولايات المتحدة، خسرت على إثره عدد كبير من الأشخاص، حيث أكد حاكم ولاية كنتاكي في تصريحات له صباح اليوم إن 94 شخصًا لقوا مصرعهم في عدة ولايات، بينهم 80 شخصًا في ولاية كنتاكي، حيث يعد هذا الإعصار الأخطر للولايات المتحدة منذ عشر سنوات على الأقل، حيث صاحب هذا الإعصار رياح شديدة اقتلعت أشجار من جذورها ومبانٍ، أصبح الضحايا أسفلها، فيما وصف سياسيون أمريكيون الأمر بـ "الكارثة" و"المأساة".

مشاهد مأساوية عديدة خلفها إعصار الولايات المتحدة، الذي بدأ مساء الجمعة الماضية، جعلت الإعصار يتردد على آذان الجميع في مختلف الدول.

"قطع الكهرباء"

تعد من أبرز المشاهد التي حدثت في إعصار الولايات المتحدة، حيث تسبب الإعصار في قطع الكهرباء عن آلاف المنازل، ما جعل الرئيس الأمريكي جو بايدن يعلن الطوارئ بولاية كنتاكي ويأمر بالدعم لهؤلاء الأسر المتضررة، واصفًا الأمر بـ "المأساة".

"مصنع إنتاج الشموع"

كان هناك 110 عاملا يعملون في أحد المصانع الخاصة بإنتاج الشموع في كنتاكي، حيث كانوا يعملون ليلا ونهارًا استعدادا لاحتفالات عيد الميلاد "الكريسماس"، إلا أن الإعصار لم يرحمهم، حيث تسبب في موت عدد كبير منهم وإصابة آخرين وفقدان عدد آخر.

"مصرع عمال أمازون"

جراء الإعصار؛ لقي 6 عاملين في شركة أمازون الأمريكية مصرعهم، بعد أن انهار سقف مخزن عليهم نتيجة الأعاصير والرياح الشديدة، وعقب انهيار سقف المخزن سقط جدار بطول ملعب كرة قدم فوق العمال ما أودى بحياتهم في منطقة سانت لويس.

"نختبئ تحت الأرض"

كشف عدد من سكان ولاية كنتاكي والتي تتعرض لإعصار شديد لم يسبق له مثيل منذ عشر سنوات، أنهم يختبئون تحت الأرض خوفا من سقوط الأشياء الحديدية والتي تودي بحياة الكثير من السكان في لحظة، مستغيثين عبر وسائل التواصل الاجتماعي في أمريكا بالرئيس الأمريكي جو بايدن، معلنين أن الطبيعة غاضبة.