الإثنين 13 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«نختبئ تحت الأرض والطبيعة غاضبة».. 4 مشاهد مرعبة من إعصار أمريكا

الإعصار
الإعصار

إعصار شديد ضرب الولايات المتحدة، خسرت على إثره عدد كبير من الأشخاص، حيث أكد حاكم ولاية كنتاكي في تصريحات له صباح اليوم إن 94 شخصًا لقوا مصرعهم في عدة ولايات، بينهم 80 شخصًا في ولاية كنتاكي، حيث يعد هذا الإعصار الأخطر للولايات المتحدة منذ عشر سنوات على الأقل، حيث صاحب هذا الإعصار رياح شديدة اقتلعت أشجار من جذورها ومبانٍ، أصبح الضحايا أسفلها، فيما وصف سياسيون أمريكيون الأمر بـ "الكارثة" و"المأساة". 

مشاهد مأساوية عديدة خلفها إعصار الولايات المتحدة، الذي بدأ مساء الجمعة الماضية، جعلت الإعصار يتردد على آذان الجميع في مختلف الدول. 

"قطع الكهرباء" 

تعد من أبرز المشاهد التي حدثت في إعصار الولايات المتحدة، حيث تسبب الإعصار في قطع الكهرباء عن آلاف المنازل، ما جعل الرئيس الأمريكي جو بايدن يعلن الطوارئ بولاية كنتاكي ويأمر بالدعم لهؤلاء الأسر المتضررة، واصفًا الأمر بـ "المأساة". 

"مصنع إنتاج الشموع" 

كان هناك 110 عاملا يعملون في أحد المصانع الخاصة بإنتاج الشموع في كنتاكي، حيث كانوا يعملون ليلا ونهارًا استعدادا لاحتفالات عيد الميلاد "الكريسماس"، إلا أن الإعصار لم يرحمهم، حيث تسبب في موت عدد كبير منهم وإصابة آخرين وفقدان عدد آخر. 

"مصرع عمال أمازون"

جراء الإعصار؛ لقي 6 عاملين في شركة أمازون الأمريكية مصرعهم، بعد أن انهار سقف مخزن عليهم نتيجة الأعاصير والرياح الشديدة، وعقب انهيار سقف المخزن سقط جدار بطول ملعب كرة قدم فوق العمال ما أودى بحياتهم في منطقة سانت لويس. 

"نختبئ تحت الأرض"

كشف عدد من سكان ولاية كنتاكي والتي تتعرض لإعصار شديد لم يسبق له مثيل منذ عشر سنوات، أنهم يختبئون تحت الأرض خوفا من سقوط الأشياء الحديدية والتي تودي بحياة الكثير من السكان في لحظة، مستغيثين عبر وسائل التواصل الاجتماعي في أمريكا بالرئيس الأمريكي جو بايدن، معلنين أن الطبيعة غاضبة. 

كنتاكي إعصار الولايات المتحدة رياح أشجار

رئيس التحرير

وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

الأكثر قراءة

«مسجل خطر وسيدة العقل المدبر».. القصة الكاملة للتسريب المفبرك لإحدى مؤسسات الدولة

فعّال.. رابط تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة بالرقم القومي فقط

بعد قليل.. «الداخلية» تكشف حقيقة «التسريب المفبرك»

سُكر ورعونة وإهمال.. كريم الهوارى يواجه عقوبة بالسجن 10 سنوات

ابنة رشوان توفيق تقيم دعوى ثالثة لبطلان بيع فيلا بـ5 ملايين جنيه لشقيقتها (انفراد)

متهم فى «التسريبات المفبركة»: «عبدالله الشريف نشر تسجيلات غير حقيقية بصوتى على تويتر»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

أوديسا الروسى

جمال-أسعد

فساد وسنينه

القس. رفعت فكرى

القس رفعت فكرى يكتب: فى ذكرى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان

لواء.حمدى البطران

لواء حمدى البطران يكتب: الفرنسى والجارية.. " ٢ "

لواء. محسن الفحام

كيف تصنع قائدًا

ناهد السيد

الحقيبة السوداء للتعليم

عبدالوهاب داود

فى محبة الأستاذ.. لا تحلموا بتجاوز نجيب محفوظ

وجيه أمين عبدالعزيز

لهذه الأسباب يجب إعادة النظر فى "الطلاق الشفوى"

صور

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

محطة تل أبيب

المزيد

«بنك إسرائيل» يلغى تدابير التيسير الائتمانى المرتبطة بكورونا

وصل رئيس الوزراء الإسرائيلى إلى الإمارات فى أول زيارة له

فلسطين تطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتجمد التوسع الاستيطاني