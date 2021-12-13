«جبالى» لـ«النواب»: لن أسمح لأحد بالخروج عن موضوع المناقشة

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أنه لن يسمح لأي نائب بالخروج عن موضوع مناقشة الجلسة العامة، وأنه سيتم قطع مكبر الصوت تلقائيا حال الخروج في الحديث عن الموضوع، مشيرًا إلى أن الخروج عن الموضوع يعتبر بمثابة الخروج عن لائحة المجلس، وقال جبالي، «لن أسمح بالخروج عن موضوع المناقشة».

جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء هيئة ترتقي بجودة منظومة التعليم والتدريب التقني والفني والمهني بكافة عناصرها ومكوناتها بغرض توفير القوى العاملة الفنية الماهرة والمدربة بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والوطنية الشاملة، وذلك بهدف المساهمة في توفير فرص العمل وخفض نسبة البطالة والمساهمة في تحسين الإنتاجية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتلبية احتياجات المشروعات القومية الكبرى من العمالة الماهرة، فضلًا عن تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، تطوير التعليم الفني والتقني والتدريب المهني والتوسع في أنواعه كافة وفقًا لمعايير الجودة العالمية، مع توفير التعليم الفني والتدريب لجميع الطلاب دون تمييز، وتحسين جودة منظومة التعليم الفني والتدريب ومخرجاتها، بما يتماشى مع الأنظمة العالمية، وتعزيز تنافسية التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.

جدير بالذكر أن جلسة الأمس شهدت هجوما شديدا من بعض النواب على سياسة وزارة التربية والتعليم.