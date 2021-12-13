الإثنين 13 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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مصر

مصدر بـ«التعليم» يكشف سبب عطل المنصة الإلكترونية لتقديم امتحانات «الإعدادية»

جريدة الدستور

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، سبب سقوط المنصة الالكترونية للتقديم لامتحانات الشهادة الإعدادية، موضحا أن سبب سقوط المنصة الإلكترونية، ضغط جميع الطلاب من أنحاء الجمهورية فى التسجيل بتوقيت واحد، مما أدى الى سقوطها وتعطيلها عن العمل.

وشدد المصدر، أنه يجريحاليا العمل على إصلاح العطل الفني، التي تسبب فى سقوط المنصة، خلال الساعات المقبلة ليستكمل الطلاب التسجيل الالكتروني .

كان قد اشتكى طلاب الصف الثالث الاعدادي، وأولياء الأمور، من عدم تمكنهم من التسجيل الإلكتروني للتقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الجاري 2021- 2022.

وكانت قد أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء التسجيل الإلكتروني امام الطلاب لملء استمارة التقدم لامتحان الشهادة الإعدادية ، ليستمر لمدة اسبوع وتنتهي الاثنين 20 ديسمبر الجاري .

وشددت وزارة التربية والتعليم، علي ضرورة التنبيه على جميع طلاب الشهادة الإعدادية بتسجيل الإستمارة الإلكترونية للتقدم للامتحان للعام الدراسي الحالي.

من خلال الرابط ( moeregister.emis.gov.eg)، وذلك بعد التأكد من صحة البيانات المسجلة لهم على قاعدة البيانات وفي حالة وجود أي أخطاء تقوم المدرسة بإجراء التعديلات اللازمة فورا من خلال الاستمارة الإلكترونية للطلاب.

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