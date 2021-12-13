يرصد لكم موقع "الدستور" في هذا التقرير، أسعار العملات الأجنبية فى السوق المحلي المصري اليوم الإثنين 13-12-2021، حسبما أفادت البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة وفقًا لتحديثاتها الأخيرة.

أسعار العملات الأجنبية فى السوق المصرى اليوم الإثنين 13-12-2021

واستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

و حافظ سعر صرف اليورو على ثباته أمام الجنيه المصري، عند 17.62 للشراء، و17.83 جنيه للبيع.

كما استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري عند 20.60 جنيه للشراء، 20.80 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك المركزي المصري .

وسجل سعر الكرون السويدي مقابل الجنيه المصري اليوم نحو 1.729 جنيه للشراء، و1.742461جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار الأسترالي اليوم حوالي 11.299 جنيه للشراء، و 11.299746 جنيه للبيع.

بينما بلغ سعر الـ100 ين ياباني، مقابل الجنيه المصري اليوم، 13.7463جنيه للشراء، و13.856854 جنيه للبيع.

وحافظت مستويات سعر الريال السعودي، على استقراره مقابل الجنيه المصري ليسجل المتوسط 4.175 جنيه للشراء، و4.201 جنيه للبيع، طبقًا لآخِر تحديث للبنك المركزي المصري.

وشهد سعر صرف الدينار الكويتى اليوم استقرار كبير أمام الجنيه المصرى، 49.20 جنيه للشراء، و52.01 جنيه للبيع.

و بلغ سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري اليوم 40.4174 جنيه للشراء، و41.748448 جنيه للبيع.

فيما بلغ سعر الريال القطري في السوق المحلي المصري اليوم سعر 4.0175 جنيه للشراء، و4.322869 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال العماني في السوق المحلي 39.6994 جنيه للشراء، و40.884179 جنيه للبيع.