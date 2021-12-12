رئيس الوزراء اللبنانى يوجه بالتحقيق الفورى فى مذكرة الخارجية البحرينية

وجه رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم الأحد، بإجراء "تحقيق فوري" في مضمون المذكرة التي وجهتها وزارة الخارجية البحرينية وتتضمن احتجاجًا رسميًا على عقد مؤتمر صحفي في بيروت تضمن "إساءات إلى المملكة".

وكانت البحرين تقدمت في وقت سابق اليوم، باحتجاج "شديد اللهجة" إلى الحكومة اللبنانية بشأن استضافة بيروت لمؤتمر صحفي لمن وصفتهم المنامة بـ"عناصر معادية تبث وتروج مزاعم وادعاءات مسيئة ومغرضة ضد المملكة".

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء اللبناني، في بيان، نقلته "سي إن إن": "إن ميقاتي تبلّغ من وزير الخارجية عبد الله بو حبيب مضمون الكتاب الذي وجهته وزارة الخارجية البحرينية وتضمّن احتجاجًا رسميًا على عقد مؤتمر صحفي في بيروت تضمن إساءات إلى المملكة".

وأضاف البيان أن "رئيس الوزراء أحال الكتاب بشكل عاجل على السلطات المختصة طالبا التحقيق الفوري في ما حصل ومنع تكراره واتخاذ الإجراءات المناسبة".

وتابع البيان أن رئيس الوزراء اللبناني "يشجب بقوة ويدين التطاول على مملكة البحرين، قيادة وشعباً، ويرفض التدخل في شؤونها الداخلية، والإساءة إليها بأي شكل من الأشكال".

وأكد ميقاتي "رفض استخدام لبنان منطلقًا للإساءة إلى مملكة البحرين والتطاول عليها، مثلما يرفض الإساءة إلى الدول العربية الشقيقة ولا سيما منها دول مجلس التعاون الخليجي".

وذكر البيان أن ميقاتي "حريص على العلاقات التاريخية الوطيدة بين لبنان ومملكة البحرين، ويؤكد أن ما يربط بينهما أعمق من تصرف خاطئ لا يعبّر عن رأي الشريحة الأكبر من الشعب اللبناني التي تكنّ للبحرين كلّ المودة والمحبة والإحترام".

وكانت وزارة الخارجية البحرينية أعربت اليوم الأحد، عن بالغ أسفها واستنكارها من استضافة لبنان مؤتمرًا صحفيًا، لعناصر معادية ومصنفة بدعم ورعاية الإرهاب، لغرض بث وترويج مزاعم وإدعاءات مسيئة ضد البحرين.

وقالت الوزارة في بيان: "إنه تم تقديم احتجاج شديد اللهجة إلى الحكومة اللبنانية، بشأن هذه الاستضافة التي وصفتها بأنها (غير مقبولة إطلاقا)، والتي تعد انتهاكا صارخا لمبادئ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، بما يخالف المواثيق الدولية وميثاق جامعة الدول العربية".

وأضافت الوزارة أنه تم أيضا إرسال مذكرة احتجاج رسمية إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بهذا الخصوص، تتضمن "استنكار مملكة البحرين لهذه الخطوة غير الودية من الجانب اللبناني".

ودعت البحرين الحكومة اللبنانية إلى "ضرورة منع مثل هذه الممارسات المستهجنة التي تستهدف الإساءة إلى مملكة البحرين، وتتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية، ولا تنسجم مع العلاقات الأخوية التي تربط بين الشعبين الشقيقين".