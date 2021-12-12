رئيس جامعة الأزهر يشيد بجهود الجيش الأبيض

أشاد د.محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، بجهود الجيش الأبيض المُشرف على المستويات منذ بداية الجائحة وحتى اليوم.

وتم اليوم افتتاح المؤتمر الدولي الثاني بكليتي طب بنين وبنات الأزهر بالقاهرة الذي عقد تحت عنوان "الممارسات الطبية في ظل جائحة كورونا برئاسة الدكتور حسين أبو الغيط عميد كلية طب بنين، والدكتور هشام فرهود عميد كلية طب بنات، ونواب رئيس المؤتمر الدكتورة هناء العبيسي وكيل كلية طب البنات والدكتور محمد عبد العزيز وكيل كلية طب بنين، والدكتور خيري عبد الحميد وكيل طب بنين، والدكتورة إيمان الشال وكيل طب بنات، وبرعاية الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

وقال رئيس جامعة الأزهر، إنه منذ تولى قيادة الجامعة في منتصف 2017، كنت أحلم بتعيين الأطباء من دفعة 2010، لافتًا إلى أن هذا الحلم ظل يراودني فترة طويلة حتى تحقق وأصبح حقيقة، ثم جاءت جائحة كورونا في نهاية 2019، وكانت محنة عانى منها العالم أجمع، لكن سرعان ما تحولت المحنة إلى منحة ربانية، نتج عنها تصديق الرئيس السيسي على تعيين 2500 طبيب بكليات الطب الست بجامعة الأزهر وبدعم من الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية ووزير الصحة الأسبق، وشيخ الأزهر، فلهم جميعا منا كل الشكر والتقدير على هذا الدعم الكبير.

أضاف: أنه كان يحلم بأن تكون هناك لائحة موحدة لقطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، وأن يكون هناك شراء موحد بجميع المستشفيات الجامعية وتحقق ذلك، كما كنت أحلم بأن أرى مؤتمرا موحدا لكليات الطب وقد بدأ اليوم من خلال هذا المؤتمر الدولي الثاني لكليتي طب بنين وبنات، وأحلم أيضا بأن يكون المؤتمر الدولي الثالث يضم كليات الطب بجامعة الأزهر الست.

في سياق متصل، أكد د. محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر على شعوره بالفخر والاعتزاز اليوم بانعقاد المؤتمر الدولي الثاني لكليتي طب بنين وبنات الأزهر بالقاهرة، موجهًا الشكر لمستشار رئيس الجمهورية على دعمه ومساندته لقطاع الطب بجامعة الأزهر، كما وجه الشكر لرئيس الجامعة على دعمه لقطاع الطب، والذي يؤكد دعمه الكامل نظرا لما يقوم به من خدمات تعليمية وخدمات مجتمعية جنبا إلى جنب مع جهود الدولة المصرية.