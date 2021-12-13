السياحة تستعد للمشاركة فى معرض روسيا وضيف شرف ببودابيست

أعلنت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أنها بصدد المشاركة بالمعرض السياحي الدولي MITT المزمع انعقاده بمدينة موسكو – روسيا خلال الفترة من 15 الى 17 مارس 2022 ومن المقرر أن يبلغ حجم الجناح المصري المشارك بالمعرض 220م2.

ويعد معرض موسكو من أكبر المعارض السياحية بروسيا ويبلغ عدد العارضين به سنويا أكثر من 1800 عارض من 192 دولة حول العالم و يبلغ عدد الزائرين نحو 33000 زائر، وقد حددت الهيئة المصرية لتنشيط السياحة قيمة مشاركة شركات السياحة في المعرض تحت مظلة الهيئة 1150 يورو لشركة الواحدة تدفع للهيئة مباشرة.

كما أعلنت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي عن اعتزامها المشاركة كدولة (ضيف شرف) في النسخة 45 من المعرض السياحي الدولي HUNGEXPO المزمع إنعقاده بمدينة بودابيست – المجر خلال الفترة من 3 إلى 6 مارس 2022 ومن المقرر أن يبلغ حجم الجناح المصري المشارك بالمعرض قرابة 150م2.

ويعد معرض HUNGEXPO من أكبر المعارض السياحية بالمجر وقد بلغ عدد العارضين بالمعرض خلال إقامته في 2019 نحو أكثر من 3000 عارض من 30 دولة وبلغ عدد الزائرين نحو 35000 زائر منهم ما يقرب من 3600 زائر متخصص في المجال السياحي وما يقرب من 600 صحفي.

وحددت الهيئة قيمة مشاركة شركات السياحة بالمعرض تحت مظلتها 1150 يورو للشركة الواحدة تدفع للهيئة مباشرة.

يشار إلى أن هيئة تنشيط السياحة قد نظمت مؤخرا رحلة تعريفية لأهم منظمي الرحلات بالسوق الروسي وعدد من ممثلي شركات السياحة الروسية بمدينة الغردقة، وصلوا إلى نحو 130 شركة في إطار الرحلة التعريفية التي تنظمها وزارة السياحة والآثار، وتهدف هذه الرحلة إلى تعريف شركات السياحة الروسية بالمقصد السياحي المصري وما يتمتع به من مقومات وأنماط ومنتجات سياحية متميزة ومختلفة، بالإضافة إلى زيارة عدد من المدن السياحية المصرية من بينها الغردقة والأقصر والقاهرة.