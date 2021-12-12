الأحد 12 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

أيام زمان

«أكل لب الخبز الإفرنجي».. طقوس عبد الوهاب قبل الغناء

محمد عبد الوهاب
محمد عبد الوهاب

لكل مطرب طريقته فى الاستعداد للغناء، وفي تحقيق أجرته مجلة الكواكب مع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب سألت خلاله عن طقوسه ما قبل الغناء.

وأوضح “عبد الوهاب” أن هناك الكثير من الشروط التي يضعها لنفسه قبل الغناء أو تسجيل الأغنيات على اسطوانات.

“عبد الوهاب” كانت له بعض الشروط الصحية التي لا يحيد عنها مثل الأكل المسلوق وغيره، وكانت هذه الاكلات بأوامر الأطباء ولم يكن عبد الوهاب يتغاضى عنها، كما أن له العديد من الشروط التي يحافظ عليها، مثل أن ينام في الليلة التي تسبق التسجيل نومًا هادئًا مطمئنًا لمدة ثمان ساعات كاملة على الأقل، كما أن تنفسه لا بد أن يكون ناعمًا يدخل ويخرج دون أية صعوبات، وأن تكون نفسيته هادئة وأعصابه مسترخية.

ويقول موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب:" أما عن الأكل فأنا آكل لب الخبز الإفرنجي، لأنه يطري البلعوم كما أن مواده اللزجة التي تلتصق بجدار الفم ومجرى الحنجرة قادرة على المسح وتنظيف الأوتار من الرواسب أو المواد التي تعلق أحيانا في عنق الفم أو كتفه او مجراه.

وفي الأخير قال:" أما عن الحمحمة أثناء الغناء فلا علاقة لها بلب الخبز الإفرنجي وفوائده".

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