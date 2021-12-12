الأحد 12 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

المتعافون من الإدمان يهدون وزيرة التضامن «نتيجة حائط»

علاج الإدمان
علاج الإدمان

أهدى المتعافون من الإدمان نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، «نتيجة حائط»، صمموها داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة لتأهيل‪ ‬مرضى الإدمان‪ ‬التابعة للصندوق، ضمن المنتجات التي ينفذها المتعافين داخل المركز، تقديرا لدعم الوزيرة لهم والحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج والدمج المجتمعي للمتعافين كأفراد نافعين في المجتمع، حيث تمثل ورش التدريب جزء أساسي من برنامج العلاج بالعمل بمراكز تأهيل وعلاج مرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية‪.‬

جاء ذلك خلال احتفالية صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي لتكريم المتعافين من الإدمان بالمناطق المطورة، «بديلة العشوائيات» الأسمرات وبشاير الخير والمحروسة وإسطبل عنتر وروضة السيدة وحي الضواحي ببورسعيد"، وذلك في إطار تكليفات رئيس الجمهورية لوزارة التضامن بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات بحضور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

وأكد عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه تم إعداد وتجهيز وتشغيل ‪5‬ عيادات تابعة للخط الساخن بالمناطق المطورة «بديلة العشوائيات»، لاستقبال طالبي الخدمات العلاجية، وتقديم المشورة والإحالة لتلقى العلاج فى المستشفيات الشريكة مع وضع وتخطيط برنامج عمل الفريق العلاجي بالخط الساخن داخل العيادة.

وأضاف عمرو عثمان مساعد، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إلى تنفيذ سلسلة من ورش الحكي والأنشطة الفنية التي يتم من خلالها نشر رسائل التوعية بشكل جذاب، بمشاركة ما يقرب من (9000) طفل، كذلك الاهتمام بالنشء والشباب من خلال تنفيذ برنامج «اختار حياتك» للوقاية من المخدرات بالمدارس المتواجدة بالمناطق المستهدفة، واستفاد منها 3 آلاف طالب وطالبة؛ كما تم تركيب (25) إعلان طرق للتعريف بخدمات علاج الإدمان المجانية 16023.

وزيرة التضامن نيفين القباج نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي المتعافين من الادمان عمرو عثمان بديلة العشوائيات المحروسة مكافحة وعلاج الإدمان صندوق مكافحة وعلاج الإدمان

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