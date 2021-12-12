الأحد 12 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تفاصيل تطوير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة في دمياط

الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، المُنعقد اليوم، بحضور اللواء بحري وليد عوض رئيس هيئة ميناء دمياط وأعضاء مجلس الإدارة.

وتناول الاجتماع استعراض المقترح التصميمي لمشروع صيانة وتطوير مبنى الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بشارع ١٠٩ برأس البر والمقرر تنفيذه من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط التابع للجهاز المركزي للتعمير، وذلك نظرًا لتدهور حالته الإنشائية وعدم وجود أنظمة حماية مدنية به، علاوة على ذلك تطلب تنفيذ أعمال تطويره بما يليق بمكانة المدينة، حيث كان قد وافق المجلس في جلسته الأولى التي انعقدت يوليو الماضي على مقترح المشروع.

وتناول العرض محاور التطوير والتي ستشمل كافة أجزاء المبنى من كافتيريات بالواجهة الخارجية ونقل المحال والورش الخدمية إلى جانبي المبنى، بالإضافة إلى تطوير مواقف للسيارات وتخصيص مواقف لرحلات اليوم الواحد بالجهة الخلفية، وإنشاء دورات للمياه، فضلاً عن تخصيص جزء ادارى للهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة وشرطة السياحة.

فيما وقد بحثت "المحافظ" مع مجلس إدارة الهيئة مقترح تجهيز واستغلال شاطئى العائلات والنخيل برأس البر، وأيضاً مقترح إعادة تشكيل مجلس أمناء لمدينة رأس البر يختص مهامه دفع العمل بشكل فعال للنهوض بالمدينة.
تداولت أرصفة ميناء دمياط اليوم السبت 26 سفينة حاويات وبضائع عامة على أرصفة ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية ، منها السفينة  ( AQUA MARINE) والتي ترفع علم تركيا ويبلغ طولها 98 مترا وبعرض 14 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة من الكحول ، و السفينة  ( RHOURD AL HAMRA) والتي ترفع علم الجزائر ويبلغ طولها 156 مترا و بعرض 25 مترا والمقرر لها أن تقوم بتفريغ شحنة من البروبان في دمياط.

محافظ دمياط محافظة دمياط دمياط السياحة الدكتورة منال عوض

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محو ثقافة العداء للسياحة

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