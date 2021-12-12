تحقيقات حريق ورشة ملابس في البدرشين: «لا شبهة جنائية»

تواصل النيابة العامة في الجيزة، اليوم، التحقيق في واقعة نشوب حريق بمحل ملابس بمنطقة البدرشين، وتبين عدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

واستمعت النيابة إلى أقوال مالك الورشة والعاملين بها وأكدوا أنهم لم يشتبهوا في نشوب الحريق جنائيا، وتم معاينة الورشة، لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بها، وتبين أن النيران تسبب في حدوث خسائر بكمية من الأقمشة دون إصابات.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بورشة ملابس في البدرشين، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.