الأحد 12 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن 7 سنوات لعامل شرع فى سرقة كابلات تليفونية بعين شمس

سرقة كابلات تليفونية
سرقة كابلات تليفونية

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، الحكم على عامل بالسجن المشدد 7 سنوات، لسرقته كابلات تليفونية خاصة بالشركة المصرية للاتصالات في عين شمس.

صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى عبد الفتاح لبنة، وعضوية المستشارين أبو المجد أحمد ومحمد كامل عبد الستار، وأمانة سر رجب شعبان ومحمد علاء.

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهم بتاريخ 14 سبتمبر 2021 بدائرة قسم شرطة عين شمس، شرع في سرقة أشياء من المهمات المستعملة في شبكات الاتصالات كابلات تليفونات نحاسية، أو المملوكة للشركة المصرية للاتصالات، وذلك بأن انتزعها من المحطة الخاصة بالشركة باستخدام أداة منشار حدادي، إلا أن أثر جريمته أوقف لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه والجريمة متلبسا.

محكمة الجنايات النيابة العامة جنايات القاهرة المصرية للاتصالات عين شمس

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